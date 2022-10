Covid Italia, il bollettino del 5 ottobre: 45.225 nuovi casi e 43 morti

Dopo il boom di contagi di ieri, nel bollettino Covid di oggi i nuovi casi rallentano. In Italia nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 45.225, secondo quanto riferisce il report del ministero della Salute. Un dato in calo che non coincide con un abbassamento del tasso di positività, che resta stabile a quota 20,1 per cento a fronte di un rapporto con 224.969 test processati in tutto il Paese. E se i casi diminuiscono, lo fanno anche i decessi. I morti sono meno sia di ieri sia di due giorni fa: sono 43, 17 in meno dei 60 del precedente bollettino. Aumentano i ricoverati. Sono 259 i pazienti in più nei reparti ordinari, mentre nelle terapie crescono di 16 unità. I guariti sono ancora una volta meno dei contagiati: 27.251.

Covid Italia: i numeri totali

Per la prima volta dopo oltre un mese, gli attualmente positivi tornano a essere più di mezzo milione. In Italia ci sono 509.740 persone alle prese con il Covid. In isolamento domiciliare sono in 504.496, mentre 5.073 sono attualmente ricoverati negli ospedali con sintomi. Tra loro la maggior parte è ricoverato con Covid e non a causa del virus, quindi presentano altre patologie. In terapia intensiva, invece, i casi gravi sono 171. Dall’inizio della pandemia a oggi sono stati registrati 22.648.063 casi, con 21.961.023 guariti e 177.300. Ma le autorità sanitarie ipotizzano che il reale numero di persone che hanno contratto il virus dal febbraio 2020 a oggi sia nettamente più alto.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue e ad oggi sono 140.840.600 le dosi di vaccino somministrate in totale dal dicembre 2020. Nella giornata di ieri sono stati somministrati 32.827 vaccini anti Covid, con 28.836 quarte dosi. In totale in Italia hanno scelto di sottoporsi alla vaccinazione con il secondo booster in 3.377.076, un numero ancora basso di cittadini rispetto alla platea complessiva a cui si rivolge la vaccinazione.