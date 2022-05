Covid Italia, il bollettino del 5 maggio: 48.255 nuovi casi e 138 morti

Aumentano di poco più di un migliaio i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Rispetto a ieri, quando erano stati 47.039, oggi il bollettino del ministero della Salute parla di 48.255 contagiati dal virus, a fronte di 327.178 tamponi processati nel Paese. Aumenta, così, il tasso di positività, che dal 14 per cento di ieri arriva a 14,7 oggi. Un aumento leggero che va di pari passo a quello più consistente dei guariti, passati da 60.381 ai 70.523 inseriti nel report odierno. Numeri che fanno diminuire il conto degli attualmente positivi, mentre alto resta il dato sui decessi, oggi 138. I ricoverati scendono ancora: -232 complessivo, di cui 230 nei reparti e -2 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

A scendere, quindi, sono gli attualmente positivi, che in Italia sono 1.165.124. La curva epidemica sembra continuare la propria costante discesa, con i ricoverati sotto i 10mila: sono 9.753, tra cui 369 pazienti gravi in terapia intensiva. Il conto totale dei casi di Covid dall’inizio della pandemia a oggi sale a 16.682.626, con 15.353.323 guariti e 164.179 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Con l’avvicinarsi dell’estate e con l’aumento – lento e costante – delle percentuali relative alle fasce di popolazioni già vaccinate, la campagna dei vaccini anti Covid rallenta. Ieri, mercoledì 4 maggio, sono state vaccinate 24.255 persone: 368 le prime dosi, 798 le seconde, 5.371 quelle ad aver ricevuto la terza e 17.718 gli immunocompromessi o gli over 80 che hanno scelto di sottoporsi alla quarta somministrazione. 48.606.198 sono gli italiani ad aver completato il ciclo vaccinale primario tra gli over 12, praticamente 9 su 10. Percentuale più bassa tra i bambini: il 34,37 per cento della popolazione tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto due dosi, il 37,89 almeno una. Per quanto riguarda il primo booster, invece, l’82,56 per cento di chi ha completato il ciclo vaccinale ha ricevuto anche la terza dose.