Covid Italia, il bollettino del 5 luglio: 132.274 nuovi casi e 94 morti

Dall’inizio della nuova ondata di Covid, dovuta alla variante Omicron 5, oggi è il giorno peggiore a livello di dati. Il bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute, infatti, mostra un netto rialzo dei nuovi contagiati, passati dai 36mila di ieri a quasi 100mila in più. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 132.275 nuovi positivi, a fronte di 464.732 tamponi in tutta Italia e con un tasso di positività che guadagna un altro mezzo punto, salendo a 28,5 per cento. A preoccupare, però, è anche il netto aumento di decessi rispetto ai report degli ultimi giorni. Se ieri le vittime erano state 57, oggi all’interno del bollettino ce ne sono 94. E poi i ricoverati: +355 nei reparti e +20 nelle terapie intensive, con incrementi nettamente superiori anche alla media degli ultimi giorni. I guariti sono stati, infine, 64.828.

Covid Italia: i numeri totali

I nuovi positivi salgono notevolmente e adesso in tutta Italia a fare i conti con il Covid sono almeno 1.087.272 persone. Tra loro, 1.078.946 sono in isolamento domiciliare, ma 8.003 risultano essere ricoverati negli ospedali. In terapia intensiva sono 323, mentre gli ingressi sono stati 53. In totale dall’inizio della pandemia a oggi ci sono stati 18.938.771 positivi, con 17.682.801 guariti e 168.698 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

E la campagna vaccinale prosegue il proprio lento percorso al ribasso. Anche ieri, lunedì 4 luglio, le dosi di vaccino anti Covid somministrate sono state al di sotto della media delle settimane precedenti. Si parla di 13.358 dosi nel corso delle 24 ore, su un totale di 138.319.018 dall’inizio della campagna, il 26 dicembre 2020. Sono passati oltre un anno e mezzo ma ancora in Italia restano più di 4 milioni di persone prive di immunizzazione. A ricevere la prima dose ieri sono stati in 541, la seconda in 491. Stabili le terze dosi, che sono state 6.392, ma all’appello mancano oltre 6 milioni e mezzo di cittadini che pur avendo completato il ciclo primario non hanno ricevuto il primo booster. E poi le quarte dosi: 5.934. Su questo particolare argomento gli esperti continuano a sottolineare quanto sia importante vaccinarsi per over 80 e immunocompromessi.