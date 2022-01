Covid Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 i nuovi casi, 231 i decessi

Con 189.109 nuovi casi e 231 decessi, il bollettino Covid di mercoledì 5 gennaio mostra ancora una volta come la diffusione del virus non sembri rallentare. I dati pubblicati dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile mostrano un ulteriore incremento nei contagi delle ultime 24 ore, rispetto ai 170.844 del bollettino di ieri. Un dato in aumento a fronte di una lieve diminuzione dei tamponi, passati da 1.228.410 a 1.094.255. Il tasso di positività così sale al 17,3 per cento dopo essere sceso fino a 13,9 ieri. Calano i decessi, passati da 259 a 231. Il numero dei ricoverati, invece, aumenta di ulteriori 488 pazienti, mentre la terapia intensiva continua lentamente a riempirsi: oggi +36. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati 33.037 gli italiani che si sono negativizzati, superando così l’infezione.

Covid Italia: i numeri totali

Salgono così a 1.421.117 i cittadini in Italia che attualmente fanno i conti con il Covid. I positivi attualmente ricoverati in ospedale sono 14.792, di cui 1.428 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ad oggi il totale dei casi ammonta a 6.756.035, di cui 5.196.642 sono i guariti o dimessi dagli ospedali. Il conto delle vittime, aumentato oggi di 231, sale a 138.276.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Alla mezzanotte di ieri, rispetto al numero diffuso riguardante lo scorso lunedì 3 gennaio, le dosi di vaccino anti Covid somministrate sono aumentate. Si è passati da 587.791 a 640.222, per un totale dall’inizio della campagna vaccinale, partita il 26 dicembre 2020 in Italia, di 112.850.467. Ancora una volta sono state le dosi booster a trainare i numeri verso un ulteriore incremento, con 532.265 dosi. Salgono anche le prime dosi, ieri 63.763, mentre le seconde sono state 42.742 e i monodose 1.452. La percentuale di chi ha ricevuto la terza dose è salita fino al 35,40 per cento della popolazione. Il 78,45 ha completato il ciclo vaccinale primario, mentre il 3,46 attende ancora la seconda dose.