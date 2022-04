Covid Italia, il bollettino del 5 aprile: 88.173 casi e 197 morti

Risale il numero di contagi nelle ultime 24 ore, secondo quanto si legge all’interno del bollettino Covid diffuso dal ministero della Salute oggi, 5 aprile. Dopo i 30.630 casi di ieri, oggi i nuovi positivi riscontrati sono 88.173 a fronte di 588.576 tamponi processati. Il tasso di positività sale leggermente e torna a quota 15 per cento. Alto il numero di vittime, che torna a livelli che non si vedevano da settimane: 194 i morti a causa del virus. Restano stabili, invece, le ospedalizzazioni. In entrambi i casi si registra un leggero calo: nei ricoveri nei reparti è di -7, nelle terapie intensive un altro -12 dopo il -6 di ieri. Il numero di guariti si mantiene alto e supera di poco i nuovi casi: sono stati 88.637 nelle ultime 24 ore.

Covid Italia: i numeri totali

Il numero di attualmente positivi resta praticamente invariato, scendendo di meno di 500 pazienti. In Italia ad oggi sono 1.274.388 i cittadini alle prese con il Covid. I ricoverati sono 10.717, di cui 471 in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia a oggi sfiora i 15 milioni, salendo a 14.966.058. Di questi, 13.531.567 sono guariti mentre 160.103 sono le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid in Italia prosegue a rilento. Ieri sono state somministrate 25.005 dosi, di cui 122 monodose, 932 prime, 3.572 seconde e 20.379 terze. In totale, dal 26 dicembre 2020, data in cui è partita la campagna vaccinale, sono state somministrate 135.982.952 vaccini. Il totale di chi ha completato il ciclo vaccinale tra gli over 12 sale a 48.534.334 cittadini, l’89,86 per cento della platea. Cresce anche il numero di chi ha ricevuto la quarta dose: sono 63.810 immunocompromessi, l’8,06 per cento di chi deve farlo. 1.239.763 sono invece i bambini tra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto due dosi di vaccino, pari al 33,91 per cento della popolazione in questione. Con una dose è il 37.66 per cento.