Covid Italia, il bollettino del 5 agosto: 38.219 nuovi casi e 175 morti

Anche oggi, venerdì 5 agosto, i dati Covid confermano il trend delle ultime settimane, con la discesa dei contagiati e dei ricoverati, ma un alto numero di decessi. Nel bollettino odierno del ministero della Salute, infatti, sono stati inseriti 38.219 nuovi casi, più di 4mila in meno rispetto a ieri quando erano stati 42.976. A scendere è anche il tasso di positività, ora del 17,1 per cento, con un decremento dello 0,7 a fronte di 223.852 test antigenici e molecolari processati in tutta Italia. Resta alto, per, il numero delle vittime: oggi 175. La pressione sugli ospedali si allenta ancora. I ricoverati diminuiscono di 337 unità in area medica e di 11 in terapia intensiva. La percentuale di occupazione nel Paese è del 15 nel primo caso e sotto al 3 nel secondo. I guariti superano i contagiati di quasi 30mila: sono stati 66.155.

Covid Italia: i numeri totali

Con un divario quotidiano che va dai 20 ai 30 mila casi, gli attualmente positivi continuano la propria lenta discesa. In Italia ad avere il Covid sono 1.147.179 italiani. Ricoverati con sintomi 9.397 tra loro, con 351 pazienti attualmente in terapia intensiva e 24 ingressi giornalieri. I casi totali dal febbraio 2020 sono 21.251.774, con 19.931.691 guariti e 172.904 deceduti. All’interno del report vengono indicati anche i dati relativi alle persone testate. Durante tutto l’arco della pandemia, 62.264.387 italiani hanno ricevuto almeno un tampone. I test in totale sono stati 238.360.423.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Non cambia la situazione dei vaccini. La campagna vaccinale si è assestata nelle ultime settimane, procedendo con un numero di vaccini giornalieri che va dai 40 ai 50mila, esclusi i weekend. Ieri, giovedì 4 agosto, sono state somministrate 43.245 dosi, con 35.362 quarte dosi agli over 60 e agli immunocompromessi. 618, invece, le prime dosi, mentre le seconde sono state 347 e le terze 6.918. Ad aver completato il ciclo primario di vaccinazione sono 48.672.135 persone over 12, il 90,14 per cento dell’intera platea.