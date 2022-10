Covid Italia, il bollettino del 4 ottobre: 58.885 nuovi casi e 60 morti

Dopo il calo del lunedì, il bollettino Covid di oggi, martedì 4 ottobre, mostra un nuovo aumento dei casi in tutta Italia. Dai 13.316 positivi nel report di ieri, oggi si sale fino a quota 58.885 contagiati. Un numero alto, soprattutto perché arriva a fronte di 293.096 tamponi processati in tutto il Paese. Ciò comporta che il tasso di positività risalga di ben 4,6 punti percentuale, cioè fino al 20,1 per cento. L’incremento riguarda anche i decessi. Ieri erano state 47 le vittime mentre oggi tornano a salire e arrivano a quota 60. Ciò che preoccupa maggiormente è il conto dei ricoverati, sebbene la maggior parte siano pazienti con Covid e non in stato di ricovero esclusivamente a causa del virus. Negli ospedali si registrano 294 pazienti in più nei reparti ordinari e 15 gravi in terapia intensiva. I guariti, invece, sono stati 35.350.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi sono 491.811, con un aumento del 5,3 per cento rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 486.842 gli italiani positivi al Covid, asintomatici o con sintomi lievi. Mentre in ospedale ce ne sono 4.814, con un aumento del 6,5 per cento rispetto a ieri e 155 gravi in terapia intensiva. In totale dall’inizio della pandemia a oggi si sono registrati 22.602.840 casi, con 21.933.772 guariti e 177.257 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

140.814.437 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in totale in quasi due anni di campagna vaccinale. Ieri, lunedì 3 ottobre, ne sono state somministrate 16.197, con 13.991 quarte dose. Mentre proseguono gli studi sull’impatto del secondo booster, la vaccinazione non decolla e nonostante i bivalenti sono ancora 3.348.240 gli italiani ad averlo ricevuto, circa il 18 per cento dell’originale platea fatta di over 60 e immunocompromessi. Quasi 51 milioni, invece, gli italiani che hanno ricevuto la prima dose, mentre circa 4 milioni e mezzo devono ancora ricevere la seconda.