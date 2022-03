Covid Italia, il bollettino del 4 marzo: 38.095 casi e 210 morti

Lieve discesa dei nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore rispetto alle precedenti. Il bollettino di oggi parla di 38.095 contagiati in tutta Italia, dopo che ieri il dato aveva toccato quota 41.500. Risalgono purtroppo i deceduti. Il calo sotto le 200 unità aveva lasciato ben sperare, ma oggi si registrano altri 210 morti a causa del virus. Sale di poco il tasso di positività, ora a 9,8 per cento a fronte di 388.836 tamponi processati in tutto il Paese. Continua la costante e lenta discesa delle ospedalizzazioni, uno dei dati cruciali nei report delle ultime settimane. Nei reparti si parla di 302 ricoverati in meno, nelle terapie intensive di un -29. I guariti sono stati 55.818.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono ancora, visto il maggior numero di guariti rispetto a quello di nuovi casi. Sono 1.023.787 gli italiani che hanno il Covid in questo momento, su un totale di 12.948.859 casi dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 9.922, sotto i 10mila per la prima volta da settimane. 625, invece, sono i pazienti in terapia intensiva. Complessivamente dal febbraio 2020 ad oggi sono guarite 11.769.463 persone, ma ne sono morte 155.609.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nella giornata di ieri sono state somministrate 79.739 dosi: 391 monodose, 4.850 prime dosi, 21.913 seconde e 52.585 booster. In totale le dosi di vaccino anti Covid somministrate sono 134.403.901 dall’inizio della campagna vaccinale, il 26 dicembre 2020. Sale a 6.905 il numero di pazienti immunocompromessi che ha ricevuto la quarta dose. 1.153.931, invece, i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale. La Regione che ha somministrato più dosi è la Lombardia, con 23.442.028 vaccini, seguita da Lazio, Campania, Veneto e Sicilia. La percentuale di italiani over 12 che ha ricevuto le due dosi è dell’89,42: sono 48.294.886. Sono 42.166.783, invece, i cittadini che hanno ricevuto la terza dose a cui si aggiungono quelli che, completato il ciclo vaccinale, hanno superato l’infezione.