Covid Italia, il bollettino del 4 maggio: 47.039 nuovi casi e 152 morti

Dopo i 62.071 nuovi casi registrati nel bollettino Covid diffuso dal ministero della Salute ieri, il report odierno evidenzia un calo dei contagiati. In Italia nelle ultime 24 ore sono 47.039 i positivi che si aggiungono alla schiera di cittadini attualmente alle prese con il virus. Un calo importante, che non è seguito dal dato sui decessi. Le vittime sono 152, stabili rispetto alle precedenti 153 evidenziate ieri. Calano ancora i ricoverati, in picchiata dopo Pasqua: -76, nonostante il +5 registrato in terapia intensiva. Alto il numero di guariti, che sono stati 60.381. Il tasso di positività di oggi è 14 per cento e fa registrare un calo di 1,1 punti percentuali.

Covid Italia: i numeri totali

Con i guariti a superare anche oggi i nuovi contagiati, il numero di attualmente positivi cala ancora. Sono 1.187.070 in tutta Italia, di cui 9.985 ricoverati. Quest’ultima cifra torna sotto i 10mila dopo varie settimane, a testimonianza di come la curva epidemica potrebbe aver preso la strada verso il definitivo calo prima dell’estate. In terapia intensiva i pazienti con Covid sono 371. In totale i casi sono stati 16.633.911, di cui 15.282.800 guariti e 164.041 deceduti.

#Coronavirus, 04 maggio 2022 • Attualmente positivi: 1.187.070

• Deceduti: 164.041 (+152)

• Dimessi/Guariti: 15.282.800 (+60.381)

• Ricoverati: 9.985 (-76)

• di cui in TI: 371 (+5)

• Tamponi: 214.930.050 (+335.275) Totale casi: 16.633.911 (+47.039, +0,28%) — YouTrend (@you_trend) May 4, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini