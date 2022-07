Covid Italia, il bollettino del 4 luglio: 36.282 nuovi casi e 57 morti

Consueto lunedì di numeri in calo per il bollettino con i dati Covid diffuso dal ministero della Salute. Si tratta di un fenomeno ormai stabile, quello che vede una drastica diminuzione dei nuovi positivi nel primo giorno della settimana. Accade per il minor numero di tamponi processati di domenica ed è così anche oggi, 4 luglio. 129.908 i test effettuati in tutta Italia, che hanno permesso di registrare 36.282 nuovi contagiati. Un rapporto che fa crescere il tasso di positività, che sale al 27,9 per cento. Ieri i positivi erano stati 71.947. Stabile, invece, il conto dei decessi. Nel report precedente erano stati 57, in quello odierno se ne contano 59. Aumentano ancora, invece, i ricoverati. Anche oggi si registra un +145 nei reparti e +12 in terapia intensiva. Numeri in crescita, sebbene sotto i livelli d’allarme. I guariti sono meno dei nuovi casi: 27.590.

Covid Italia: i numeri totali

Ci sono volute settimane per fare scendere il conto totale dei positivi sotto il milione. C’è voluto meno, invece, a ritornare sopra questa soglia. In Italia attualmente ci sono 1.019.179 persone alle prese con il Covid, di cui 1.011.228 in isolamento domiciliare. I ricoverati, invece, sono 7.648, anch’esso un numero in rialzo, ma ancora basso. Tra di loro, i pazienti gravi e in terapia intensiva sono 303: 27 gli ingressi giornalieri. Dall’inizio della pandemia a oggi sono stati registrati 18.805.756 positivi, con 17.617.973 guariti e 168.604 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale risente degli effetti della domenica. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.121 dosi di vaccino anti Covid, con sole 180 prime dosi. A preoccupare sono gli oltre 4 milioni di italiani ancora senza immunizzazione, a cui si aggiungono i 5 milioni e mezzo che non hanno ricevuto il richiamo. Ieri le terze dosi somministrate sono state 557, per un totale di 39.794.567 dall’inizio della campagna. E poi le quarte dosi: 489. Gli esperti hanno più volte sottolineato l’importanza del secondo booster per gli immunocompromessi e le gli over 80, ma i numeri non decollano.