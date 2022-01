Covid Italia, il bollettino del 4 gennaio: 170.844 nuovi positivi e 259 morti

Martedì nero per l’Italia. I nuovi contagi da Covid19, secondo quanto si legge nel consueto bollettino giornaliero diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile, sono ben 170.844. Si parla di oltre 100mila nuovi casi in più rispetto al dato diffuso ieri, quando erano stati 68.052 i contagi. Cambia, però, anche il numero di tamponi, passato dai 445.321 di ieri all’1.228.410 odierno. Il tasso di positività così scende da oltre il 20 per cento al 13,9. Brusco incremento anche tra i decessi. Se ieri si erano registrate 140 morti, oggi si parla di 259 vittime. A questi numeri si aggiungono anche i conti relativi alle ospedalizzazioni. I ricoveri in ospedale fanno registrare un +620, mentre le terapie intensive un +41. Incoraggiante il dato sui guariti, cioè su coloro che hanno visto il tampone diventare finalmente negativo: 30.333.

Covid Italia: i numeri totali

I numeri totali parlano di 1.265.297 italiani che attualmente combattono con l’infezione. Tra di loro, 14.304 sono attualmente ricoverati e 1.392 in condizioni gravi, in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia corre sempre di più e sale a quota 6.566.947, aumentando rispetto a ieri del 2,67 per cento. I deceduti complessivamente sono stati 138.045, mentre i guariti salgono a 5.163.605.

Covid Italia: i dati sui vaccini

L’Iss ha parlato di 20 milioni di italiani che attualmente hanno ricevuto la dose booster. Un dato incoraggiante, soprattutto perché secondo gli ultimi studi, anche la terza dose ha efficacia sulla variante Omicron dopo 14 giorni dalla somministrazione. Ieri in tutta Italia sono stati somministrati 587.791 dosi di vaccino anti Covid. 486.791 sono state le addizionali, 54.645 le prime dosi e 45.010 le seconde. Tornano sopra le mille somministrazioni anche i monodose: 1.345. In totale dall’inizio della campagna vaccinale in Italia sono state somministrate 112.176.324 dosi. Ad aver completato il ciclo vaccinale primario è il 78,38 per cento della popolazione. Il 3,42 per cento è in attesa di seconda dose, mentre ad aver già ricevuto la terza è il 34,44 per cento.