Covid Italia, il bollettino del 4 febbraio: 99.522 nuovi casi, 433 i decessi

Il bollettino Covid di venerdì 4 febbraio vede un ulteriore notevole calo dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il report odierno parla di 99.522 contagiati, quindi sotto i 100mila, contro i 112.691 di ieri. Un dato che conferma ulteriormente il rallentamento della curva epidemiologica, con il numero di casi giornalieri a calare sempre di più, così come quello delle ospedalizzazioni. All’interno del documento del ministero della Salute e della Protezione Civile, infatti, si registrano anche -324 ricoveri nei reparti Covid e -17 in terapia intensiva, altri numeri importanti nel cammino verso la normalità. Sempre alto, però, il conto dei decessi. Se ieri erano stati 414, oggi sono aumentati, toccando quota 433. Cresce notevolmente il numero di guariti e dimessi dagli ospedali, che sale fino a 210.353 (ieri sono stati 191.938).

Covid Italia: i numeri totali

Continua a scendere il numero degli italiani che attualmente risultano essere positivi al Covid. Si tratta di 2.218.344, in discesa di 109mila rispetto a ieri. In totale dall’inizio della pandemia a oggi sono state 11.449.601 le persone risultate positive al virus. Tra queste le vittime sono state 148.167, a guarire invece oltre 9 milioni: 9.083.090. Dal punto di vista del sistema sanitario, invece, attualmente i ricoverati nei reparti sono 19mila. Tra questi, 1.440 si trovano in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prosegue la campagna vaccinale, che vede ogni giorno di più aumentare le percentuali di popolazione vaccinata. Ieri, 3 febbraio, sono state somministrate 348.759 dosi di vaccino anti Covid: 26.867 prime, 60.147 seconde e 261.745 terze. Ad aver ricevuto la dose booster in Italia è il 58,10 per cento della popolazione vaccinabile, pari a 34.428.364 cittadini. Sfiora il 91 per cento (90,87), invece, la parte di popolazione under 12 che ha almeno ricevuto la prima dose, mentre ad aver completato il ciclo vaccinale è l’87,96 per cento. 2.219.963 attendono la seconda dose. Nella fascia d’età 5-11 anni si procede lentamente: in 1.220.138 (il 33,37 per cento) hanno ricevuto la prima dose; 592.024 anche la seconda, pari al 16,19 per cento.