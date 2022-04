Covid Italia, il bollettino del 4 aprile: 30.630 casi e 125 morti

Un numero altissimo di tamponi e un calo di contagiati. Il primo lunedì di aprile mostra al centro del suo bollettino un crollo del tasso di positività. Con una discesa di ben 12 punti e mezzo di percentuale, è sceso fino a 2,2 per cento, frutto di 1.383.218 di tamponi e di 30.630 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Una diminuzione che l’Italia vive ogni lunedì, solitamente dovuta al minor numero di test effettuati la domenica. Stavolta, invece, i numeri parlano di una discesa netta, dopo gli oltre 50mila casi di ieri. I decessi in 24 ore sono stati 125, mentre i guariti 40.915. Un dato che permette agli attualmente positivi di calare ulteriormente. Scendono di pochissimo le terapie intensive, dove si registra un -6, mentre salgono i ricoverati nei reparti: ne entrano più di quanti salutano, registrando un +224.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia diminuiscono, anche se di poco. Sono, ad oggi, 1.274.305 gli italiani alle prese col Covid. Tra di loro, sono 10.724 i ricoverati nei reparti, mentre in terapia intensiva sono 483. Cresce il numero totale dei casi dall’inizio della pandemia, sempre più vicino a 15 milioni. I casi accertati sono stati 14.877.144: i deceduti 159.909, mentre i guariti sono stati 13.442.930.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La domenica influisce negativamente sulla campagna vaccinale. Brusco calo delle vaccinazioni contro il Covid nella giornata di ieri, 3 aprile. Sono state somministrate in Italia 4.135 dosi, di cui 321 prime, 636 seconde e 3.178 terze. La percentuale di popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid è dell’89,85 per cento: si tratta di 48.530.205. Il numero più alto si ha sommando chi ha almeno una dose e chi è guarito da massimo 6 mesi pur senza somministrazione: 51.091.519, il 94,60 per cento.