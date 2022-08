Covid Italia, il bollettino del 4 agosto: 42.976 nuovi casi e 161 morti

Ancora caute ma buone notizie dal bollettino Covid di oggi, 4 agosto, diffuso dal ministero della Salute sulla base dei dati inviati dalle singole Regioni. In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 42.976 nuovi casi di infezioni, a fronte di 242.010 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano stati 45.621 con un tasso di positività superiore dello 0,1 per cento a quello odierno, fermo a quota 17,8. A scendere sono anche i deceduti. Se nelle ultime due settimane si è vissuto un vero picco di decessi, adesso il trend sembra essersi invertito: oggi sono 161 le vittime, meno di ieri quando erano state 171. Continuano a scendere i ricoverati che oggi compiono un importante passo: -272 in area medica e 34 in meno anche nelle terapie intensive. Il divario tra contagiati e guariti resta alto, perché questi ultimi sono stati 68.947.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono a gran ritmo e adesso in Italia ce ne sono 1.175.294. Sono ancora lontani i valori raggiunti prima della nuova ondata estiva, quando il Paese era sceso sotto i 600mila casi di Covid registrati. Intanto a diminuire sono le ospedalizzazioni. In 9.734 sono ricoverati in ospedale, tra cui 362 in area critica. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati meno dei giorni precedenti: oggi 31. Il resto, 1.165.198 italiani, sono attualmente in quarantena in casa. Il dato complessivo sulla pandemia parla di 21.213.559 casi di Covid registrati dal febbraio 2020 a oggi, con 19.865.536 guariti e 172.729 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Non decolla ancora del tutto la campagna vaccinale anti Covid, complice anche il mese d’agosto. Nel pieno dell’estate, le somministrazioni calano. Sono state 43.300 quelle di ieri, su un totale di 139.776.812 dall’apertura della vaccinazione in Italia. Record negativo per le seconde dosi, che sono state soltanto 203. Le prime dosi sono state 641, le terze 6.964 e infine le quarte, che continuano a oscillare. Sono state 35.492 ma le autorità sanitarie si aspettano un incremento nelle prossime settimane.