Covid Italia, il bollettino del 31 marzo: 73.195 casi e 159 morti

Ultimo giorno di marzo con un lieve calo dei contagiati e degli attualmente positivi. Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi, giovedì 31 marzo, parla di 73.195 nuovi casi in 24 ore. Un numero inferiore a quello del report di ieri, quando erano stati 77.621. A calare è anche il dato relativo ai decessi, che dopo le 170 vittime di ieri ne evidenzia altre 159. Calano ancora le terapie intensive, in cui si registra un -13. Un trend stabile, che permette così ai reparti d’emergenza di continuare la discesa, mentre in degenza si sale ancora: +27 nelle ultime 24 ore. Alto il numero di guariti, che torna a essere più dei contagiati. Sono stati 79.977. Risale lievemente il tasso di positività, che si assesta sul 15 per cento. 486.813 i tamponi processati in Italia.

Covid Italia: i numeri totali

Con i guariti, 79.977, a superare i nuovi casi, 73.195, scende così il dato relativo agli attualmente positivi. In Italia sono 1.277.044 le persone che ad oggi sono alle prese con il Covid. 10.366 di loro risultano ricoverati in ospedale, 468 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia a oggi i casi in totale sono stati 14.642.354. Un numero altissimo, a fronte di 200.908.095 tamponi processati dal febbraio 2020. I guariti sono stati 13.205.927, le vittime 159.383.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Scende ancora il numero di dosi di vaccino anti Covid somministrate. In Italia ieri ne sono state iniettate 34.484. Nel dettaglio si tratta di 166 monodose, 1.576 prime, 5.049 seconde e 27.693 terze. Gli esperti hanno più volte lanciato l’allarme sulla campagna vaccinale che rallenta, con oltre 6 milioni di italiani ancora senza vaccino. 135.848.545 le dosi totali dal 26 dicembre 2020 a oggi. 48.514.734 i cittadini over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre con almeno una dose sono 49.350.279. In 38.807.689 hanno ricevuto la dose booster mentre in 59.625 anche la quarta dose, essendo immunocompromessi e con la terza dose da oltre 4 mesi.