Covid Italia, il bollettino del 31 maggio: 24.267 nuovi casi e 66 morti

Dopo i 7.537 nuovi casi registrati nel report di ieri, il bollettino Covid di oggi vede un nuovo aumento dei contagiati, frutto soprattutto del rialzo dei tamponi processati. I test eseguiti in tutta Italia, infatti, sono stati 242.060. I positivi trovati nelle ultime 24 ore e comunicati dal ministero della Salute sono stati quindi 24.267, per un tasso di positività che sale di 0,6 punti percentuale, fermandosi al 10 per cento. Resta praticamente stabile il conteggio dei deceduti, che ieri erano stati 62 e oggi 66. I numeri sulle vittime restano comunque alti e si attende che la curva prosegua il calo anche da questo punto di vista. La discesa più grande la registrano i ricoverati: sono 167 in meno rispetto a ieri, 7 in meno nella sola terapia intensiva. I guariti sono ancora una volta superiori ai nuovi casi: 44.088.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono di circa 20mila unità e toccano quota 679.394 casi in tutta Italia. Il Covid arretra lentamente ma in maniera costante, quando mancano poche settimane all’inizio dell’estate. Negli ospedali si registrano ad oggi 5.369 ricoverati a causa del virus. 248 di loro sono attualmente in terapia intensiva, un dato in calo ormai da mesi. Mentre la quarta ondata sembra sempre più vicina a spegnersi, l’Italia fa i conti con i numeri totali. 17.421.410 i contagiati dall’inizio della pandemia, nel febbraio 2020. Tra loro, le vittime sono state 166.697, mentre i guariti 16.575.319.

Covid Italia: i dati sui vaccini

137.758.789 sono, invece, le dosi di vaccino anti Covid somministrate agli italiani dal 26 dicembre 2020, data in cui si è dato il via alla campagna vaccinale, fino a oggi. Adesso è una fase di rallentamento per quanto riguarda i vaccini, come denunciato anche dalle autorità scientifiche, soprattutto in merito alle quarte dosi. Ieri sono state somministrate 22.405 dosi. In 495 hanno scelto di vaccinarsi per la prima volta, in 753 hanno completato il ciclo primario ricevendo la seconda dose. Più alto il conto di chi ha ricevuto il primo booster: sono stati 7.671 cittadini. Quarta dose per 13.486 tra over 80 e immunocompromessi.