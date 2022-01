Covid Italia, il bollettino del 31 dicembre: si chiude l'anno con 144.243 nuovi casi e 155 morti.

Ieri 126.888, oggi 144.243. La chiusura del 2021 nel bollettino dei dati Covid diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile è davvero col botto. Il record di nuovi positivi di ieri, con oltre 125mila nuovi casi, è stato ampiamente superato oggi, sfiorando i 145mila. Un numero elevatissimo, quello dei cittadini che oggi hanno scoperto la propria positività al virus, a fronte di 1.224.025 tamponi processati in tutta Italia. Il tasso di positività passa dall’11 all’11,7 per cento. A questo si aggiungono 155 morti, un dato praticamente identico a quello di ieri, quando erano stati 156. Negli ospedali il conto dei ricoverati vede un aumento di +318, mentre è +34 in terapia intensiva. 22.579 sono state le persone che, invece, sono uscite dall’incubo e sono guarite. Le Regioni monitorano attentamente i numeri e ancora una volta è la Lombardia quella più colpita dal virus, con 39.152 nuovi positivi.

Covid Italia: i numeri totali

Si avvicina sempre più la quota del milione di italiani positivi in tutto il paese. La curva crescente ha portato all’attuale cifra di 900.984 positivi al Covid in ogni parte d’Italia. Un numero che, con questo trend, potrebbe sfociare presto nel milione di casi. Attualmente in ospedale sono ricoverati, però, solo 12.410 persone, di cui 1.260 in terapia intensiva. Secondo l’Iss è ancora la variante Delta ad essere predominante, con il 79 per cento dei casi contro il 21 della Omicron. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati 6.125.683 i casi accertati di positività al Covid. Tra questi, 5.087.297 sono guariti, mentre 137.402 non ce l’hanno fatta.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate nella giornata di ieri sono state 551.154. Dopo il crollo del weekend di Natale, i numeri sui sieri sono risaliti stabilmente sopra le 500mila dosi. Ieri, 30 dicembre, sono state somministrate 53.142 prime dosi, 29. 758 seconde e 467.595 terze. A queste si aggiunge una quota di 659 monodose. In totale la campagna vaccinale, partita il 26 dicembre 2020, ha visto somministrate 110.866.397 dosi.