Covid Italia, il bollettino del 30 maggio: 7.537 nuovi casi e 62 morti

Covid Italia: i dati sui vaccini

Restano le poche quarte dosi a dar pena agli scienziati, per quanto riguarda invece la vaccinazione in Italia. Ieri, domenica 29 maggio, soltanto 2.496 le dosi di secondo booster somministrate a over 80 e immunocompromessi. 1.099, invece, le terze dosi, mentre nettamente inferiore il numero di chi si è vaccinato per la prima o per la seconda volta, rispettivamente 148 e 184. Il 90,07 per cento della popolazione over 12, cioè 48.632.765 persone, hanno comunque completato il ciclo di vaccinazione primario. Una percentuale leggermente superiore, invece, ha ricevuto almeno una dose: si tratta del 91,48 per cento. 39.577.256 sono coloro che hanno ricevuto anche la terza dose, cioè l’82,96 per cento di chi ne ha diritto. Per quanto riguarda le quarte dosi, invece, 263.198 immunocompromessi l’hanno ricevuta, a cui si aggiungono 683.028 over 80.