Covid Italia, il bollettino del 30 giugno: 83.274 nuovi casi e 59 morti

Leggero calo dei nuovi contagiati dal Covid in Italia. Rispetto ai numeri diffusi dal ministero della Salute ieri, quando i positivi erano stati 94.165, il bollettino di oggi mostra 83.274 nuovi casi. Una diminuzione che non deve far abbassare la guardia su quella che è, di fatto, una nuova ondata, come testimoniato anche dai dati diffusi nel primo pomeriggio dalla Fondazione Gimbe. L’associazione ha parlato del 50,4 per cento di casi in più in appena una settimana. Intanto aumentano anche i ricoverati, che rispetto a ieri sono +338 nei reparti e +13 in terapia intensiva. Stabili i decessi: le vittime sono state 59. A risalire è invece il tasso di positività, schizzato al 28,1 per cento a fronte di oltre 80mila casi e 296.030 tamponi processati. I guariti, infine, sono stati 34.599.

Covid Italia: i numeri totali

I positivi continuano ad aumentare in tutta Italia. Sono 884.789 le persone che in tutto il Paese sono alle prese con il Covid. I pazienti che con sintomi sono stati ricoverati in ospedale sono 6.592, di cui 261 in terapia intensiva. 877.936, invece, gli isolati in casa. In totale i casi sono stati, dal febbraio 2020 a oggi, 18.523.111, con 168.353 vittime. I guariti o dimessi, invece, sono stati 17.469.969. Spicca il dato sulle persone testate in totale. Durante tutta la pandemia in Italia a ricevere almeno un tampone sono stati in 59.706.278.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue a rilento e anche ieri le dosi di vaccino anti Covid somministrate non hanno superato i valori medi. Sono state 16.878 in totale, con 695 prime dosi, 463 seconde, 7.813 terze e 7.907 quarte. Il presidente della Fondazione Gimbe ha denunciato il forte rallentamento della campagna, con una gran parte di italiani ancora privi di immunizzazione. Si parla di oltre 4 milioni di italiani senza la prima dose, ma anche di circa 5 milioni e mezzo che attualmente non hanno ricevuto la terza.