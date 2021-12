Il Covid continua la propria corsa e anche oggi, 30 dicembre, si registra un forte aumento di nuovi casi di positività virus. Se già ieri era stato record, con 98.020 contagi, 24 ore dopo il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile parla di ben 126.888 nuovi positivi. Un numero mai toccato in Italia, che per il terzo giorno di fila vede superare il record precedente. Ancora una volta è la Lombardia la Regione in cui si registra l’incremento di positivi più alto: 39.152. I tamponi processati, sia molecolari che antigenici, sono stati 1.150.352 in tutto il paese. Per un tasso di positività dell’11 per cento. Numero alto anche tra i decessi, 156, dopo i 136 di ieri. Il conto dei pazienti ricoverati attualmente in ospedale aumenta di 329 unità. In terapia intensiva si registra un preoccupante +41. A guarire sono stati in 22.246.

Covid Italia: i numeri totali

Ad oggi in Italia ci sono almeno 779.463 positivi. Un numero che cresce vertiginosamente ogni giorno e potrebbe raggiungere il milione già a Capodanno. Tra questi, 12.092 sono ricoverati in ospedale e 1.226 attualmente versano in condizioni gravi, tali da necessitare il ricovero in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia in Italia ci sono stati 5.981.428 casi, mentre sono stati in 5.064.718 a guarire dal Covid. Il conto delle vittime causate dal virus dall’inizio dell’emergenza ad oggi è di 137.247.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Continuano ad essere alti i numeri legati alle somministrazioni di vaccini anti Covid. Nei dati relativi a ieri, 29 dicembre 2021, si parla di ben 599.159 dosi somministrate in tutta Italia. Record giornaliero per le terze dosi, mai così tante in 24 ore: 509.277. Per quanto riguarda il ciclo vaccinale primario, invece, 56.380 sono state le prime dosi somministrate nel paese, 33.502 le seconde. In totale le persone vaccinate 46.335.278, cioè il 78,19 per cento. La percentuale sale all’81,49 per cento se si contano anche i monodose che dovranno ricevere adesso il booster e i pre-infettati che hanno ricevuto una sola dose. Se si considerano gli over 12 la percentuale dei vaccinati sale all’85,76 mentre inserendo anche gli over 5 si va all’80,35. A ricevere la terza dose fino ad oggi sono state 18.796.118 persone, mentre attendono la seconda in 1.954.362.