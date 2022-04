Covid Italia, il bollettino del 30 aprile: 53.602 casi e 130 morti

Nelle ultime 24 in Italia sono stati registrati 53.602 nuovi casi di Covid e 130 morti. A fronte di 383.073 test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri erano stati 381.239), il tasso di positività scende ancora: 13,9 per cento, in calo rispetto al 15,4 per cento del giorno precedente. Sono 366 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordinari tornano ancora sotto quota 10mila: sono 9.826, cioè 116 in meno rispetto a ieri.

Covid, gli italiani guariti e dimessi sono 15 milioni

Secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.229.379 le persone attualmente positive al Covid in Italia, 17.738 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.463.200 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia di Coronavirus, mentre i morti salgono a 163.507. I dimessi e i guariti sono in tutto 15.070.314, con un incremento di 71.625 rispetto a ieri.

Covid, 46 miliardi di mascherine usate in Italia

Sarebbero più di 46 miliardi le mascherine utilizzate in Italia da inizio pandemia ad oggi. È la stima della Societa’ Italiana di Medicina Ambientale, che lancia l’allarme di rischi ambientali. Ai circa 2 miliardi di mascherine utilizzate in Italia dalla popolazione scolastica, si aggiungerebbero i 16 miliardi usati dai lavoratori. E poi ci sarebbe una quota stimabile in 28 miliardi per l’utilizzo quotidiano nelle varie situazioni, indoor e outdoor, dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A livello globale, vengono consumati 129 miliardi di mascherine al mese, ovvero 3 milioni al minuto.

Covid, mortalità nei non vaccinati fino a nove molte maggiore

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il tasso di mortalità per Covid-19 in Italia è di nove volte maggiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con tre dosi e di quattro volte maggiore rispetto ai vaccinati con due dosi. su ‘Sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale’, aggiornato al 27 aprile.