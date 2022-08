Covid Italia, il bollettino del 30 agosto: 31.088 nuovi casi e 98 morti

Dopo gli 8.355 nuovi casi inseriti ieri nel bollettino con i dati Covid diffuso dal ministero della Salute, oggi in Italia si registra un rialzo di contagiati. Nelle ultime 24 ore, infatti, ne sono stati trovati 31.088 a fronte di 208.996 tamponi processati tra antigenici e molecolari. Ciò ha portato a una risalita del tasso di positività, che dopo essere sceso fino al 13,3 per cento adesso tocca quota 14,9. Risalgono anche i decessi. Le vittime sono state 60 nel precedente report mentre oggi ne sono state inserite 98. Il numero di ricoverati, invece, riprende a scendere dopo lo stallo registrato ieri. Sono 204 in meno i pazienti in area medica a causa del virus, mentre 3 in meno se ne registrano in terapia intensiva. Il numero di guariti supera di poco i nuovi casi: sono stati 39.512.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono di poco più di 8mila casi, ma proseguono in ogni caso la lenta discesa iniziata ormai da diverse settimane dopo l’ondata estiva. In Italia i contagiati dal Covid sono 660.241, con 5.427 ricoverati tra area medica e critica e una pressione sugli ospedali che resta bassa e sotto controllo. 654.588 sono invece in isolamento, asintomatici o con sintomi lievi. 226, invece, in terapia intensiva, dove si registrano 19 ingressi giornalieri. Dall’inizio della pandemi a oggi ci sono stati almeno 21.845.943 casi di Covid in tutto il Paese, con 21.010.197 tra guariti e dimessi e 175.505 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale contro il Covid prosegue a rilento. Proprio oggi l’Oms ha sottolineato nuovamente l’importanza della vaccinazione con la quarta dose in favore dei soggetti fragili, i più a rischio in caso di contatto con il virus. Ieri, 29 agosto, in Italia sono state somministrate 11.736 quarte dosi su un totale di 15.721. Le altre sono state 405 prime, 401 seconde e 3.179 terze. Dal 26 dicembre 2020 a oggi, sono state somministrate in totale 140.309.516 dosi di vaccino.