Covid Italia, il bollettino del 3 ottobre: 13.316 nuovi casi e 47 morti

Il primo lunedì di ottobre non smentisce il trend di ogni inizio settimana per quanto riguarda i dati Covid. Anche oggi, lunedì 3 ottobre, si registra un calo dei nuovi contagiati, a fronte del basso numero di tamponi processati durante la domenica. Sono stati 13.316, meno dei 28.509 di ieri, con 85.693 test antigenici e molecolari processati in tutta Italia e un tasso di positività che scende di 3,8 punti percentuale, fino al 15,5 per cento. Aumentano, però, le vittime. Nel report domenicale erano stati segnalati 20 morti a causa del Covid, mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 47. Sale ancora il numero dei ricoverati, uno dei dati in continua ascesa ormai da più di una settimana e che le autorità sanitarie continuano a monitorare. Sono 228 in più di ieri nei reparti ordinari e 7 in terapia intensiva. I guariti, infine, sono stati 14.269, leggermente più dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

Sono esattamente mille in meno di ieri gli attualmente positivi, considerando sia le vittime sia i guariti delle ultime 24 ore, rapportati ai nuovi casi. In Italia ad aver contratto il Covid e a risultare ancora positivi ai tamponi sono 466.949 cittadini, con 462.289 di loro in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono saliti ancora e adesso ce ne sono 4.520 negli ospedali italiani. 140 di loro hanno problemi gravi e necessitano delle cure della terapia intensiva. In totale i casi dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 22.542.568, con 21.898.422 guariti e 177.197 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono 140.791.576 le dosi di vaccino somministrate in totale da quando in Italia si è dato il via alla campagna vaccinale, il 26 dicembre del 2020. Se il bollettino di ogni lunedì presenta numeri in calo perché si processano meno test durante la domenica, lo stesso è per i vaccini. Le somministrazioni di ieri, 2 ottobre, sono state appena 1.773, con ben 1.539 quarte dosi. Secondo uno studio pubblicato sul bollettino settimanale del Centers for disease control and prevention, coordinato dal Veterans Administration Medical Center di Providence, negli Stati Uniti, la quarta dose ridurrebbe il rischio di malattia grave o di morte negli anziani del 90 per cento.