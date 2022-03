Covid Italia, il bollettino del 3 marzo: 41.500 casi e 185 morti

Ieri erano stati 36.429, oggi il bollettino del ministero della Salute parla di 41.500 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Un lieve aumento che comunque mantiene la curva sul trend al ribasso delle scorse settimane e che non preoccupa. Aumenta leggermente il tasso di positività, che sale al 9,6 per cento a fronte del minor numero di tamponi processati: 431.312. Scende il numero di decessi, che scivola a 185. Ancora in calo le ospedalizzazioni, che sono diminuite di 355 unità nei reparti e di 27 nelle terapie intensive. I guariti sono stati, invece, 62.551.

Covid Italia: i numeri totali

Il numero di attualmente positivi al Covid in Italia cala ulteriormente: sono 1.041.462. Una lenta diminuzione che va di pari passo con la discesa dei ricoverati, ad oggi 10.253, di cui 654 in terapia intensiva. dall’inizio della pandemia i casi sono stati 12.910.506, di cui 11.713.645 guariti e 155.399 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nella giornata di ieri, 2 marzo, sono state somministrate 75.390 dosi di vaccino anti Covid. Si tratta di 365 monodose, 4.592 prime, 21.378 seconde e 49.055 dosi booster. Un rallentamento nella campagna vaccinale che è quasi fisiologico, a causa del progressivo aumento dela popolazione vaccinata in tutta Italia. In totale sono state somministrate 134.318.859 di vaccino anti Covid. Ad aver completato il ciclo vaccinale sono in 48.277.065, mentre con almeno una dose 49.287.042 italiani. Le percentuali salgono lentamente e se si considera anche chi ha almeno una dose e chi è guarito da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, la copertura degli over 12 è del 94,15 per cento: 50.850.320 italiani. L’83,97 per cento degli aventi diritto ha ricevuto la dose booster. Cresce la percentuale di bambini vaccinati tra i 5 e gli 11 anni. Sono 1.146.575, il 31,36 per cento, mentre con almeno una dose sono in 1.357.561, il 37,13 per cento dell’intera platea. A questi si aggiungono 719.479 bambini che sono guariti da massimo 6 mesi e non hanno alcuna somministrazione.