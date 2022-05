Covid Italia, il bollettino del 3 maggio: 62.071 nuovi casi e 153 morti

Risalgono i casi di Covid nel bollettino di oggi, martedì 3 maggio. Rispetto a ieri, quando erano stati registrati circa 18mila nuovi contagiati in tutta Italia, oggi sono 62.071 quelli inseriti nel report del ministero della Salute. Una crescita dovuta soprattutto al più alto numero di tamponi processati nella giornata di lunedì rispetto a quelli di domenica. In 24 ore ne sono stati effettuati in tutto il Paese 411.047, con un tasso di positività del 15,1 per cento, lievemente in calo. Preoccupa il dato relativo ai tanti decessi che si sono registrate nelle ultime settimane, sebbene tenga ancora banco il dilemma sui morti con Covid o per Covid: nel bollettino di oggi sono 153. Alto il numero di guariti, 67.398, mentre scende il conto dei ricoverati: -101 totale, -2 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia continuano a scendere, sebbene lo facciano in maniera lenta. Ad oggi sono 1.199.960 gli italiani positivi al Covid, su un totale di 16.586.268 dal febbraio 2020. Due anni in cui in Italia si sono registrate 163.889 vittime e 15.222.419 tra guariti e dimessi dagli ospedali. E ricoverati, oggi, sono 10.061. I casi gravi nel Paese, tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva, sono attualmente 366.

#Coronavirus, 03 maggio 2022 • Attualmente positivi: 1.199.960

• Deceduti: 163.889 (+153)

• Dimessi/Guariti: 15.222.419 (+67.398)

• Ricoverati: 10.061 (-101)

• di cui in TI: 366 (-2)

• Tamponi: 214.594.775 (+411.047) Totale casi: 16.586.268 (+62.071, +0,38%) — YouTrend (@you_trend) May 3, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Risalgono anche le dosi di vaccino somministrate. Ieri, lunedì 2 maggio, sono stati 33.052 i vaccini inoculati, con 699 prime dosi, 1.257 seconde, 8.957 terze e 22.139 quarte. Queste ultime aumentano a grande velocità, sebbene siano soltanto gli immunocompromessi e alcune fasce della popolazione, come gli over 80, a poterle ricevere. In totale tra i primi si parla di 128.848 che lo hanno ricevuto, mentre nella seconda fascia sono in 228.103. La percentuale in Italia di chi ha completato il ciclo vaccinale primario, invece, è del 90,02 per cento tra gli over 12 e del 34,35 per cento nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni.