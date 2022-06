Covid Italia, il bollettino del 3 giugno: 9.429 nuovi casi e 40 morti

Il giorno di festa di ieri e il basso numero di tamponi processati nel giorno della Repubblica, fa calare i numeri nel bollettino Covid diramato oggi dal ministero della Salute e riguardante i dati in Italia delle ultime 24 ore. A cominciare dai nuovi casi di positività riscontrati, che sono stati 9.429, quasi la metà di ieri, quando erano stati 17.193. Sale, però, il tasso di positività, che da 9,5 passa a 13,3 a causa dei 70.689 tamponi processati in tutto il Paese, rapportati al numero di contagiati. Tra i numeri diffusi oggi il migliore è quello relativo alle vittime, che da un giorno all’altro si dimezzano: sono state 40, contro le 79 del precedente report. Negli ospedali i dati restano pressoché stabili. Si registra un aumento esiguo dei ricoveri, +54, mentre in terapia intensiva il conto scende di -1. Infine i guariti: sono stati 17.496.

Covid Italia: i numeri totali

Circa 8mila in meno gli attualmente positivi in Italia, sempre più vicini a quota 600mila. La curva epidemica prosegue la discesa, con il Covid ad arretrare sempre più nonostante circoli ancora in tutto il Paese. 648.056 gli attualmente positivi, di cui 4.869 ricoverati. I casi gravi, che richiedono una degenza in terapia intensiva, sono 225. La pandemia, dopo oltre due anni e 17.467.642 casi registrati in Italia, sembra vivere una fase di stanca. Dal 15 giugno ci sarà un ulteriore allentamento delle norme restrittive, come l’addio all’obbligo vaccinale per gli over 50, e le autorità tentano di capire come ripartire in autunno senza dover nuovamente imporre restrizioni. Dal febbraio 2020 a oggi il Covid ha ucciso 166.875 persone, mentre in 16.652.711 sono guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prevedibile la giornata di numeri bassi per quanto riguarda la campagna vaccinale. Ieri, 2 giugno e Festa della Repubblica, soltanto 1.093 italiani hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. In 20 hanno ricevuto la prima dose, in 22 la seconda, completando così il ciclo primario. 401, invece, coloro i quali hanno scelto di vaccinarsi per la terza volta, mentre in 650 hanno detto sì alla quarta dose.