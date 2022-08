Covid Italia, il bollettino del 3 agosto: 45.621 nuovi casi e 171 morti

Nuova importante flessione nei casi Covid registrata nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino del ministro della Salute, infatti, parla di 45.621 registrati a fronte di 255.797 processati in tutto il Paese, secondo i dati comunicati dalle Regioni. Un calo importante dopo i 64.681 contagiati di ieri, che evidenzia ancora come la curva epidemica sia nel pieno della propria discesa. Il tasso di positività continua con gli alti e bassi in base soprattutto ai test antigenici e molecolari quotidiani. Oggi è del 17,8 per cento, mezzo punto in meno in di ieri. Rispetto al precedente report, cala anche il numero dei decessi, che passa da 190 a 171. E scendono i ricoverati. In area medica si registrano 239 pazienti in meno affetti da Covid. Lieve aumento, invece, in area critica: +10 in terapia intensiva. Infine i guariti, che anche oggi superano i positivi e sono stati 74.049.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia scendono a quota 1.201.443. Questo è il numero di persone affette da Covid, 1.191.041 tra loro sono in isolamento domiciliare. In ospedale i pazienti ricoverati con il virus sono 10.006, con 396 attualmente in terapia intensiva e 47 ingressi quotidiani. Il conto complessivo dei casi dall’inizio della pandemia, nel febbraio 2020, sale ancora a 21.170.600 positivi. I guariti sono stati 19.796.589, i decessi 172.568.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Gli esperti tentano di capire se le ultime varianti di Omicron possano riportare l’Italia verso una nuova ondata con l’arrivo dell’autunno e la riapertura delle scuole. Intanto la campagna vaccinale prosegue, pur non decollando definitivamente le quarte dosi. Ieri sono stati somministrati 45.644 vaccini anti Covid, con 36.874 secondi booster. Su un totale di 139.724.752 dosi somministrate dal 26 dicembre 2020, data in cui si è avviata la campagna, le prime dosi sono state 50.818.144. Nella giornata di ieri sono stati 517 gli italiani a scegliere di vaccinarsi e 581 a ricevere la seconda dose, completando il ciclo primario. 7.672, invece, le terze dosi somministrate.