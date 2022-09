Covid Italia, il bollettino del 29 settembre: 37.522 nuovi casi e 30 morti

Contagiati stabili e calo dei decessi nel bollettino Covid di oggi, giovedì 29 settembre. I dati del ministero della Salute, inseriti nel report quotidiano, mostrano 37.522 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, con un lieve aumento rispetto ai 36.632 di ieri. I positivi arrivano a fronte di 198.119 tamponi, meno del precedente bollettino, e così il tasso di positività aumenta di mezzo punto, toccando quota 18,9 per cento. Calano, invece, i deceduti, per il secondo giorno di fila. Se martedì erano stati 64 e ieri 48, oggi sono 30. Si tratta del parametro migliore del report, l’unico a migliorare. I ricoverati, infatti, aumentano: sono 134 in più nei reparti ordinari e altri 2 in terapia intensiva, dove invece negli ultimi due mesi erano sempre diminuiti. Anche oggi i guariti sono nettamente meno dei nuovi positivi: sono 20.719, così il conto degli italiani attualmente alle prese con il virus aumenta.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi continuano ad aumentare e si proiettano nuovamente verso il mezzo milione di casi. Sono, oggi, 476.145 in tutta Italia, con 472.155 cittadini in isolamento domiciliare. In ospedale, invece, sono in 3.849, con 141 casi gravi in terapia intensiva. Secondo la fondazione Gimbe, nell’ultima settimana i ricoveri nei reparti ordinari sono aumentati del 4,5 per cento mentre i positivi in generale del 34. I casi totali durante la pandemia sono stati 22.432.803, con 21.779.604 guariti e 177.054 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Con 140.732.854 dosi di vaccino somministrate in totale, la campagna vaccinale contro il Covid prosegue. I vaccini somministrati ieri, mercoledì 28 settembre, sono stati più del giorno precedente. Si tratta di 30.175 dosi, di cui 360 prime, 157 seconde, 3.514 terze e 26.144 quarte. Sulla quarta dose si è espressa anche la fondazione Gimbe, che ha richiamato l’attenzione dell’autorità su numeri che non crescono come dovrebbero. Della platea che può riceverla, solo il 17 per cento in tutta Italia ha deciso di vaccinarsi ancora. Sono 3.283.433 persone.