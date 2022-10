Covid Italia, il bollettino del 29 ottobre: 26.802 nuovi casi e 76 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 26.802 nuovi contagi di Covid. Le vittime sono 76, per un totale di 179.101 da inizio pandemia. A fronte di 176.343 tamponi effettuati, il tasso di positività scende al 15,2 per cento. Le persone in terapia intensiva sono 227 (-1), quelle nei reparti ordinari 6.716 (-108).

Covid Italia, giù incidenza e Rt

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute, scende ancora l’indice di trasmissione Rt Covid in Italia, pur restando sopra la soglia epidemica di 1 (ovvero a 1,11). Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce, attestandosi al di sotto della soglia epidemica con 0,94. Giù anche il tasso di incidenza a sette giorni, in diminuzione in tutte le fasce d’età: 374 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana 20-26 ottobre, rispetto ai 448 della settimana prima.

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

In leggero aumento le reinfezioni da Sars-CoV-2 in Italia. Nell’ultima settimana la percentuale è salita al 16,7 per cento, rispetto al 16,2 per cento dei sette giorni precedenti. Dal 24 agosto 2021 al 26 ottobre 2022, informa ancora l’Iss, sono stati segnalati nel Paese 1.323.088 casi di reinfezione Covid, pari al 7 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

Covid Italia, la percentuale dei casi in età scolare

Scende rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione: questa quota è pari al 6,2 per cento, rispetto al 6,9 per cento della scorsa settimana, quindi con un lievissimo scostamento.

Covid Italia, l’efficacia del vaccino

L’efficacia del vaccino anti-Covid nel periodo di prevalenza della variante Omicron nel prevenire casi di malattia severa è pari al 61 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 63% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, al 69 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e all’82 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.