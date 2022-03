Covid Italia, il bollettino del 29 marzo: 99.457 casi e 177 morti

Risale la curva dei contagi Covid. Rispetto al bollettino di ieri, in cui i nuovi casi erano stati 30.710, quello odierno parla di 99.457 contagiati in 24 ore. Un numero in netto aumento, anche rispetto alla media di 70mila casi giornalieri della scorsa settimana. La curva epidemica continua a salire ma gli esperti non sono preoccupati. I fari sono puntati soprattutto sulle ospedalizzazioni, indice di chi dimostra sintomi gravi e condizioni di salute non stabili. Nel report di oggi sono aumentati i ricoveri, ma solo nei reparti. Si registra un +244, mentre in terapia intensiva dato stabile con 0 alla voce nuovi ingressi. Alto il numero di morti, risalito fino a 177. Aumentano anche i guariti, che sono stati 87.297. Il tasso di positività è risalito al 15,1 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

Sale ancora il dato relativo agli attualmente positivi. Il Covid ad oggi colpisce 1.266.878 italiani. Sopra i 10mila i ricoverati: sono 10.227, di cui 487 in terapia intensiva. In totale dall’inizio della pandemia il virus in Italia ha raggiunto almeno 14.496.579 persone. Tra di loro, 13.070.647 sono guariti mentre le vittime sono state 159.054.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue a rilento. Ieri, lunedì 28 marzo, sono stati iniettati 43.809 vaccini anti Covid: 2.116 prime dosi, 6.484 seconde e 35.209 terze. In totale sono state somministrate 135.827.313 dosi di vaccino anti Covid. Ad aver completato il ciclo vaccinale sono stati in 48.504.429, l’89,81 per cento degli over 12. Un ottimo risultato, se si pensa anche che ad avere almeno una dose sono in 49.346.523 – il 91,37 per cento dell’intero campione – e che oltre un milione e 700mila sono i guariti da massimo 6 mesi senza somministrazione. Rallenta la vaccinazione pediatrica. 1.233.767 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto due dosi, 140mila in più se si conta anche chi ha almeno una dose. Ma la percentuale è sotto il 40 per cento.