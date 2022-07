Covid Italia, il bollettino del 29 luglio: 54.088 nuovi casi e 244 morti

Non cambia il trend del bollettino Covid diramato quotidianamente dal ministero della Salute. In Italia si continua a scendere per quanto riguarda i contagiati, ma il dato sui decessi resta troppo elevato. Oggi sono 244 i morti inseriti all’interno del report, più di ieri quando sono stati 199. I nuovi casi di infezione, invece, sono 54.088, un calo rispetto ai 60.381 delle precedenti 24 ore. I tamponi processati in Italia sono stati 281.658, con un tasso di positività che torna a scendere e lo fa dell’1,2 per cento, fino al 19,2. Diminuisce la pressione sugli ospedali, con un ulteriore calo dei ricoverati: nei reparti sono 143 in meno rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive si registra un -6. Alto il numero di guariti, quasi 30mila più dei nuovi casi: sono 83.238.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi, quindi, diminuiscono di quasi 30mila unità. Ad oggi in Italia sono 1.323.264 i cittadini alle prese con il Covid. In quarantena in casa ci sono 1.312.096 italiani, che attendono che il tampone di controllo risulti negativo. Poi ci sono i ricoverati: 10.768 in ospedale, di cui 400 in area critica con 38 nuovi ingressi nella sola giornata di oggi. Dall’inizio della pandemia a oggi ci sono stati 20.952.476 casi, domani potrebbero superiore i 21 milioni. Tra loro, 19.457.330 sono guariti, mentre 171.882 sono deceduti. In calo i dati settimanali relativi a incidenza e indice Rt. La prima è scesa a 727 casi ogni 100mila abitanti, il secondo è dell’1,02 rispetto al precedente 1,23.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono 139.499.043 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale, il 26 dicembre 2020. Nella giornata di ieri si sono registrate oltre 25mila dosi in più del giorno precedente. I dati di giovedì 28 luglio, infatti, mostrano un totale di 73.976 somministrazioni, rispetto alle precedenti 46.787 di mercoledì. Dominano ancora le quarte dosi, che sono anche aumentate arrivando a toccare quota 61.028. A queste si aggiungono 918 prime dosi, 536 seconde e 11.494 terze.