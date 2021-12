Covid Italia, il bollettino del 29 dicembre: boom di contagi, 98.020. Sono 136 i morti

Un altro record, il secondo consecutivo. L’Italia fa i conti con l’enorme mole di nuovi contagiati dal Covid. Dopo i 78.313 di ieri, oggi i nuovi positivi salgono a 98.020. Mai così tanti in un solo giorno, a fronte di 1.029.429 tamponi molecolari e antigenici processati in tutta Italia. Il tasso di positività sale nuovamente, stavolta al 9,5 per cento dopo il 7,6 di ieri. Un numero incredibilmente alto, quello dei positivi al virus, a causa della variante Omicron che continua ad aumentare il proprio impatto sul paese e sul mondo intero. La Lombardia continua a essere la regione più colpita, con oltre 32mila nuovi positivi. Record regionali per Campania con +9.802 casi, Piemonte con +9.671, Veneto con +8.666, Toscana con +7.304, Lazio con +5.248, Emilia-Romagna con +4.134, Umbria +3.171 e Sardegna con +771. I decessi sono stati, nelle ultime 24 ore, 136: in calo, fortunatamente, rispetto ai 202 di ieri. Negli ospedali si registra un +489 ricoveri e +40 in terapia intensiva. I guariti sono stati 21.871.

Covid Italia: i numeri totali

In totale in Italia ci sono attualmente 674.865 positivi, 76mila in più di ieri facendo il rapporto tra nuovi positivi e guariti. In ospedale sono ben 10.578 i ricoverati, di cui 1.185 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ad oggi, sono almeno 5.854.428 le persone che hanno contratto il Covid. Di queste, 5.042.472 hanno superato l’infezione, 137.091 sono le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nella giornata di ieri si è registrato anche il record per il numero di dosi somministrate nell’arco di 24 ore. In Italia 619.001 persone hanno ricevuto il vaccino anti Covid. 520.080 sono state le terze dosi, che continuano a correre e raggiungono quota complessiva di 18.253.942. Le prime dosi sono state 57.060, le seconde 41.861. Ha completato il ciclo vaccinale il 78,14 per cento della popolazione over 12, mentre il 3,25 è in attesa della seconda dose. Le somministrazioni totali dall’inizio della campagna, partita il 26 dicembre 2020, sono 109.646.086.