Covid Italia, il bollettino del 29 aprile: 58.861 nuovi casi e 133 morti

Un altro giorno di calo per i nuovi casi di Covid inseriti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 58.861 contagiati in tutta Italia, oltre 10mila meno rispetto a ieri, quando erano stati 69.204. La diminuzione arriva per il secondo giorno consecutivo, mentre i decessi restano stabili: 133 contro i 131 del precedente report. Alto il numero di guariti, che tornano a essere più dei nuovi positivi: sono stati 60.951. E prosegue la propria costante discesa il conto dei ricoverati. Negli ospedali italiani si è registrato un -145 complessivo, di cui -11 nelle terapie intensive. Il tasso di positività è sceso ancora, seppur di poco, fino al 15,4 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi tornano a scendere dopo il leggero rialzo di ieri. Ad oggi in Italia sono 1.247.117 gli abitanti alle prese con il Covid, che attendono un tampone negativo per incrementare il conto dei guariti. Questi, dall’inizio della pandemia, sono stati 14.998.689 su un totale di 16.409.183 casi registrati. Le vittime, invece, sono state 163.377. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, nel Paese ci sono 10.313 ricoverati nei reparti Covid. In terapia intensiva sono 371, un numero che continua a scendere e che rappresenta il dato migliore possibile per gli esperti.

🔴 #Coronavirus, 29 aprile 2022 • Attualmente positivi: 1.247.117

• Deceduti: 163.377 (+133)

• Dimessi/Guariti: 14.998.689 (+60.951)

• Ricoverati: 10.313 (-145)

• di cui in TI: 371 (-11)

• Tamponi: 213.390.610 (+381.239) Totale casi: 16.409.183 (+58.861, +0,36%) pic.twitter.com/5iKdgUQDIH — YouTrend (@you_trend) April 29, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Boom di vaccini somministrati nella giornata di ieri, 28 aprile, almeno rispetto ai trend su cui si era assestata la campagna vaccinale anti-Covid. Sono state somministrate, infatti, 44.010 dosi, con un incremento di 25mila rispetto al giorno precedente. Nello specifico si tratta di 900 prime dosi, 2.288 seconde, 14.795 terze e 26.027 quarte. Ed è proprio questo ad aver dato un’accelerata alla campagna. Sono saliti 114.527 gli immunocompromessi che hanno ricevuto la quarta dose, a cui si aggiungono altri 167.711 tra personale sanitario e over 80. In totale gli italiani over 12 che hanno ricevuto due dosi sono 48.598.684. Tra loro, 39.319.685 hanno ricevuto anche la terza, l’84,20 per cento.