Covid Italia, il bollettino del 29 agosto: 8.355 nuovi casi e 60 morti

Continua la lunga e costante discesa dei casi Covid evidenziata in Italia nelle ultime settimane. Il trend viene confermato anche oggi, lunedì 29 agosto, con la canonica influenza del weekend sui dati inseriti nel bollettino. Sono meno, infatti, i tamponi processati nelle ultime 24 ore. si tratta di 62.967 test, con cui sono stati riscontrati 8.355 nuovi contagiati. Il tasso di positività rispetto a ieri e ai giorni scorsi cala dell’1,7 per cento, fermandosi al 13,3 e confermando la discesa della curva epidemica. Diminuiscono anche i decessi, che oggi sono stati 60. Resta stabile la pressione sugli ospedali, con un aumento di soli 3 ricoverati, tutti in area medica. Le terapie intensive, quindi, mantengono un saldo neutrale rispetto alle precedente 24 ore. 19.417, infine, i guariti.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono nuovamente, anche se soltanto di poche migliaia. In Italia sono 668.764 le persone alle prese con il Covid. 662.904 di loro sono positivi asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, quindi si trovano in isolamento domiciliare. In ospedale, invece, 5.631 sono i pazienti con il virus, di cui 229 in terapia intensiva dove soltanto oggi sono entrati 15 nuovi casi (stesso numero di quelli usciti). Dall’inizio della pandemia a oggi sono state registrate almeno 21.814.856 positività. I cittadini guariti sono stati 20.970.685, mentre le vittime sono state in due anni e mezzo 175.407.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Mentre l’Italia si prepara a salutare l’estate, ormai agli sgoccioli così come il mese d’agosto, gli esperti tentano di capire quali effetti si potranno avere sulla curva epidemica con l’arrivo dell’autunno. La campagna vaccinale nelle ultime settimane ha subìto un brusco rallentamento. Ieri sono state somministrate appena 949 dosi di vaccino anti Covid in tutta Italia: 48 prime dosi, 10 seconde, 276 terze e 615 quarte. In totale dall’inizio della campagna, partita il 26 dicembre 2020, a quasi un anno dai primi casi di positività, sono state somministrate 140.290.924.