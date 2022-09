Covid Italia, il bollettino del 28 settembre: 36.632 nuovi casi e 48 morti

Un tasso di positività in perfetto equilibrio rispetto a ieri, i nuovi casi che tornano a diminuire ma che restano, contemporaneamente, più dei guariti. Sono questi i temi principali del bollettino Covid pubblicato oggi, 28 settembre, dal ministero della Salute e riferito alle ultime 24 ore. In Italia si sono registrati 36.632 nuovi contagiati, meno rispetto ai 44.878 del precedente report, ma ancora una volta più dei guariti, che sono stati invece 21.763. I tamponi processati sono stati 198.918, con un tasso di positività che non subisce variazioni e resta a quota 18,4 percento. A diminuire, invece, sono le vittime, che ieri erano state 64 e oggi 48. Un dato importante, così come lo è quello relativo alle ospedalizzazioni. Aumentano ancora i ricoverati: sono 62 in più in area medica e 11 in più in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Aumentano ancora, quindi, gli attualmente positivi in Italia. Sono ad oggi 459.373, con 455.519 in isolamento domiciliare. E negli ospedali, dove si registrano 3.715 pazienti e 139 in terapia intensiva, l’aumento secondo Fiaso è del 5,6 per cento di positivi ricoverati nelle strutture sentinella. Ma l’incremento, spiega la Federazione, riguarda solo i reparti ordinari e le persone ricoverate con Covid e non a causa del virus. In totale i casi di positività sono stati 22.395.282 dall’inizio della pandemia a oggi, con 21.758.885 guariti e 177.024 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono circa mille in meno le dosi di vaccino anti Covid somministrate in tutta Italia. Ieri, infatti, sono state vaccinate 24.934 persone, 455 per la prima volta, 260 per la seconda così da completare il ciclo primario. 3.012, invece, le terze dosi e 21.207 le quarte. Non decolla la vaccinazione con il secondo booster, che finora ha coinvolto 3.257.289 persone tra immunocompromessi, over 60 e personale sanitario. In totale sono stati somministrati 140.702.679 vaccini anti Covid dal 26 dicembre 2020 a oggi.