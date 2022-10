Covid Italia, il bollettino del 28 ottobre: 29.040 nuovi casi e 85 morti

Nel giorno in cui è stato annunciato che presto si saluterà per sempre il bollettino quotidiano, dando spazio a un monitoraggio settimanale, i dati Covid premiano ancora una volta i guariti rispetto ai nuovi casi. I positivi nel report del ministero della Salute di oggi, venerdì 28 ottobre, scendono ancora rispetto a ieri, passando da 31.760 a 29.040. Sono quasi 3mila in meno di ieri, e circa 8mila meno dei guariti che invece sono stati nelle ultime 24 ore 37.287. Tuttavia il tasso di positività sale. Sono stati processati meno tamponi del precedente bollettino, 182.614, e così il tasso aumenta di mezzo punto percentuale, toccando quota 15,9 per cento. E anche i morti restano alti, seppur in diminuzione rispetto a ieri: sono stati 85. I ricoverati restano quasi stabili, scendendo di poco. Nei reparti ordinari sono 57 in meno, mentre in terapia intensiva aumentano di 5 pazienti.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi continuano a scendere, grazie all’aumento dei guariti e al contemporaneo numero sempre minore di nuovi casi registrati quotidianamente. Sono 475.906 in tutta Italia. In isolamento domiciliare, senza sintomi e in attesa di un tampone negativo per poter tornare alle vite di tutti i giorni, ci sono 468.854 italiani. Più complicata la situazione per 6.824 ricoverati con sintomi, tra cui 228 persone gravi in terapia intensiva. In totale dall’inizio della pandemia a oggi oltre 23 milioni e mezzo di cittadini hanno avuto a che fare con il Covid. Si parla di 23.504.224 casi, con 22.849.293 guariti e 179.025 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale prosegue a buon ritmo. Le dosi somministrate ieri, giovedì 27 ottobre, sono state 57.048, su un totale di 141.759.979 dall’inizio della campagna a oggi. 50.770 sono state le quarte dosi, un numero sempre maggiore che continua a salire giorno dopo giorno. Ad aver ricevuto quattro volte il vaccino anti Covid sono stati 4.191.449 italiani, mentre le terze dosi, ieri 5.644, son ostate ben 40.258.192. Circa 6 milioni i cittadini che pur avendo completato il ciclo vaccinale primario non hanno ancora ricevuto la terza dose.