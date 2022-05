Covid Italia, il bollettino del 28 maggio: 18.255 nuovi casi e 66 morti

Sono 18.255 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.666 di ieri e i 23.976 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. A fronte di 193.183 tamponi processati, il tasso di positività risulta sostanzialmente stabile al 9,4 per cento. I decessi sono 66 (ieri 118): le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.542. Per il dodicesimo giorno consecutivo sono in calo i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva calano di due unità, con 14 ingressi giornalieri: 250 in tutto. Nei reparti ordinari sono 210 in meno, 5.348 in tutto.

Covid Italia, in aumento il tasso di reinfezioni

Anche nell’ultima settimana si registra un leggero aumento delle reinfezioni, arrivate al 6,5 per cento dei casi rilevati. Dal 24 agosto 2021 al 25 maggio 2022 sono stati segnalati in Italia 502.029 casi di reinfezione, pari a 3,9 per cento del totale. L’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità evidenzia un aumento del rischio nelle persone che hanno avuto la prima diagnosi Covid da oltre 210 giorni, nei non vaccinati e nei vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni. Nell’elenco dei soggetti che risultano più a rischio ci sono poi le femmine, i più giovani e gli operatori sanitari.

Covid Italia, l’età dei positivi e dei ricoverati

L’età mediana alla diagnosi dei soggetti segnalati negli ultimi 14 giorni è di 46 anni, decisamente più elevata rispetto al mese di febbraio 2022, in cui il valore era 37 anni. Anche l’età mediana al ricovero e all’ingresso terapia intensiva evidenziano un incremento dall’inizio dell’anno, passando rispettivamente da 71 a 75 e da 68 a 71 anni.

Covid Italia, l’incidenza scende in tutte le fasce di età

Quanto all’incidenza di Covid-19, in Italia è in calo in tutte le fasce d’età. Analizzando i diversi gruppi, tuttavia, è nella fascia 10-19 anni che si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni: 863 per 100 mila abitanti. Nella fascia di età 20-29 anni si registra il valore più basso: 622 casi per 100 mila abitanti.