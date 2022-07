Covid Italia, il bollettino del 28 luglio: 60.381 nuovi casi e 199 morti

Resta l’alto numero di decessi la criticità principale evidenziata dai bollettini quotidiani con i dati nazionali Covid diffusi dal ministero della Salute (qui il bollettino di ieri). Per il terzo giorno di fila le vittime sono alte, stavolta 199 dopo 48 ore in cui si sono registrati oltre 400 morti. L’aumento del 24 per cento nei decessi è stato certificato anche nel report settimanale della Fondazione Gimbe, che però ha riscontrato anche una diminuzione del 25 per cento nei contagi. E in effetti anche oggi si registra un calo. I nuovi casi sono 60.381, a fronte di 296.304 tamponi e con un tasso di positività che sale ancora al 20,4 per cento. Nettamente superiore il numero di guariti: 88.425. Scendono i ricoverati, con un calo di 183 pazienti in area medica e di 18 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi sono diminuiti di quasi 30mila unità. In Italia ad avere il Covid oggi sono 1.352.329 persone. In 10.911 hanno sviluppato sintomi tali da richiedere il ricovero nei reparti ospedalieri, mentre 406 sono gravi e in terapie intensiva. Mentre si registrano 49 ingressi in area critica, resta il nodo della quarantena. 1.341.012 italiani sono attualmente in isolamento domiciliare. Se la regola dovesse cambiare nelle prossime settimane, chi viene infettato dal Covid ma non sviluppa sintomi potrebbe anche evitare l’isolamento, mantenendo però la mascherina Ffp2. In totale i casi dall’inizio della pandemia a oggi sono 20.898.059, con 19.374.092 guariti e 171.638 morti causati dal virus.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale contro il Covid prosegue. Pur non decollando definitivamente, il numero di quarte dosi somministrate quotidianamente cresce. Nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio, sono state 46.787, per un totale di 1.641.681. Dopo il boom iniziale all’apertura della vaccinazione per gli over 60, lentamente le somministrazioni sembrano calare. Complessivamente ieri sono stati somministrati 57.369 vaccini: 645 prime dosi, 373 seconde, 9.564 terze che si aggiungono ai 46.787 secondi booster.