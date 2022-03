Covid Italia, il bollettino del 28 febbraio: 17.981 nuovi casi e 207 morti

Scendono ancora i nuovi positivi da Covid nel bollettino odierno di ministero della Salute e Protezione Civile. Come di consueto, l’effetto della domenica si fa sentire all’interno del report che riguarda la diffusione del virus in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati processati 198.513 tamponi, molti meno rispetto al solito, e per questo sono 17.981 i nuovi contagi. La curva rallenta ma resta alto il numero di morti, che sono stati 207. Lieve calo delle ospedalizzazioni anche nelle ultime 24 ore. I ricoverati scendono di 36 unità, di cui 19 nelle sole terapie intensive. Sono 40.415, invece, i guariti o dimessi dagli ospedali.

Covid Italia: i numeri totali

Cala ancora il numero di attualmente positivi al Covid in Italia. Ormai da diverse settimane, il numero di guariti nelle 24 ore supera quello dei nuovi contagi, e così sono scesi fino a 1.099.934 gli italiani che attualmente sono alle prese con il virus. Di questi, 11.565 sono ricoverati negli ospedali, 714 in terapia intensiva. Aumenta il dato complessivo sui casi che hanno afflitto l’Italia dal febbraio del 2020 a oggi. Sono 12.782.836, di cui 154.767 deceduti e 11.528.135 guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Ciò che vale per i nuovi contagi e i tamponi, vale anche per le dosi somministrate di vaccino anti Covid. Nella giornata di ieri, domenica 28 febbraio, cala drasticamente il numero di somministrazioni, scendendo fino a 59.814: 290 monodose, 2.185 prime, 22.014 seconde e 35.325. Non si è registrato ancora il picco di richieste del vaccino Novavax, mentre calano lentamente sempre più le prime dosi. Un decremento che va analizzato nel complesso, frutto anche della sempre più alta percentuale di persone vaccinate in Italia. Sono 48.216.533 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all’89,27 per cento di over 12. Si sale al 91,23, invece, se si considera chi ha almeno una dose. 37.440.999 sono invece coloro i quali hanno ricevuto la terza dose, pari all’83,52 degli aventi diritto. Supera il 30 per cento, invece, la percentuale di popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale. Con almeno una dose, invece, si sale al 37,06.