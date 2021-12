Covid Italia, il bollettino del 28 dicembre: 202 decessi e oltre 78mila nuovi casi

In appena 24 ore, i nuovi casi di positività da Covid in Italia sono più che raddoppiati. Se ieri erano stati 30.810 le persone positive al virus, oggi, 28 dicembre, il bollettino diramato da ministero della Salute e Protezione Civile parla di 78.313 nuovi casi. Un dato allarmante, ma a fronte di un significativo aumento dei tamponi, come succede ogni martedì rispetto al lunedì precedente. Ieri, infatti, i test molecolari e antigenici erano stati 217.052, oggi sono 1.034.677. Il tasso di positività scende in picchiata, passando dall’8,9 per cento al 7,6. I ricoverati aumentano di 385 unità, mentre in terapia intensiva si registra un +19. Al picco di nuovi positivi, però, si aggiunge un altro triste record: sono 202 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. L’ultima volta che si erano superate le 200 morti è stato nel maggio 2021, con i 201 decessi del 18. I guariti e dimessi sono stati 16.746.

Covid Italia: i numeri totali

I numeri totali continuano a crescere e ora complessivamente i positivi in Italia sfiorano i 600mila. Gli italiani attualmente alle prese con il Covid sono infatti 598.856. Tra loro, 11.234 sono in ospedale ricoverati nei reparti ordinari mentre 1.145 attualmente sono in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati positivi 5.756.412 persone e tra loro 5.020.601 hanno superato l’infezione, guarendo. Non ce l’hanno fatta, invece, i 136.955 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Dopo il brusco calo degli ultimi giorni, registrato a causa dei due giorni di festa di Natale e Santo Stefano, ma anche della vigilia, la campagna vaccinale riprende a correre. Sono state 521.329 le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri, 27 dicembre. Sempre le dosi booster continuano a fare da traino, con 435.629 somministrazioni, ma aumentano sensibilmente anche prime e seconde dosi, rispettivamente 42.572 e 42.186. 942, invece, i monodose. In totale in poco più di un anno dall’inizio della campagna vaccinale, partita il 26 dicembre 2020, sono state somministrate 108.948.819 dosi di vaccino anti Covid.