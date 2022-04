Covid Italia, il bollettino del 28 aprile: 69.204 nuovi casi e 131 morti

Calano contagi, guariti, morti, ricoverati e tasso di positività nel bollettino con i dati Covid diffuso oggi, 28 aprile. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 69.204 nuovi casi, a fronte di 441.526 tamponi processati in tutta Italia. Un rapporto che fa abbassare ancora il tasso al 15,7 per cento, con uno 0,2 in meno rispetto a ieri. Scendono però anche i guariti, che nel precedente report erano stati ben 87.940 e che oggi sono 55.773, oltre 14mila meno dei contagiati. Diminuiscono i decessi, che oggi sono 131 contro i 189 di ieri. Il calo generale coinvolge anche le ospedalizzazioni. I ricoverati scendono di 79 unità nei reparti e di 12 nelle terapie intensive.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi risalgono di 14.140 unità: in Italia sono 1.248.806 i cittadini che ad oggi risultano essere alle prese con il Covid. Il totale dall’inizio della pandemia è di 16.349.788 casi, con 14.937.738 guariti e 163.244 deceduti. Mentre il governo si prepara a un nuovo allentamento delle norme anti Covid, che cambieranno ancora dal primo maggio con l’abolizione parziale dell’obbligo di mascherina in al chiuso, sono le ospedalizzazioni al centro degli studi degli esperti. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076. In terapia intensiva ne sono entrati 46 ma il saldo è di -12: sono 382.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate nella giornata di ieri, 27 aprile, sono state 19.088. Un leggero calo rispetto al trend quotidiano, che dimostra ancora una volta come la campagna vaccinale stia vivendo un periodo di grande lentezza. Sono state somministrate 1.180 prime dosi, 2.012 seconde e 15.896 terze. 48.596.256 gli italiani ad aver completato il ciclo, il 90,01 per cento della platea over 12. Tra i 5 e gli 11 anni, invece, sono 1.253.497, il 34,29 per cento. Per il governo è proprio la vaccinazione pediatrica a dover essere incentivata, a causa dei tanti bambini contagiati in questi mesi. 885.859 i guariti da al massimo 6 mesi: quasi un bambino su 4 ha avuto il Covid e lo ha superato.