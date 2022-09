Covid Italia, il bollettino del 27 settembre: 44.878 nuovi casi e 64 morti

Il numero di nuovi contagiati dal Covid in Italia riprende a salire. Dopo il bollettino al ribasso di ieri, con i dati influenzati dalla domenica e dalla minor quantità di tamponi processati, il report odierno del ministro della Salute mostra 44.878 nuovi positivi. Si tratta del valore più alto dallo scorso 3 agosto, quando i casi erano stati circa 45mila. Un numero in ascesa, che arriva a fronte di 243.421 e che porta il tasso di positività a quota 18,4 per cento, con un incremento del 3,2. A salire rispetto a ieri sono anche i morti, oggi 64 e in precedenza 32, esattamente la metà. Preoccupa l’aumento anche dei ricoverati. Per il secondo giorno consecutivo i pazienti in area medica crescono. Nelle ultime 24 ore sono stati 192 in più, mentre in terapia intensiva sono scesi di 2 unità. Basso il dato sui guariti, in rapporto ai nuovi casi: sono stati 27.854.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi così risalgono. Adesso in Italia sono in 444.389 alle prese con il Covid. In isolamento domiciliare sono 440.608, mentre i restanti 3.653 sono ricoverati con sintomi. Tra loro, in 128 sono in terapia intensiva e questo è l’unico parametro ad essersi abbassato in 24 ore. In totale dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 22.358.487 i casi, con 21.737.122 guariti e 176.976 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono 140.677.745 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale a oggi. Con l’arrivo dell’autunno e dei vaccini bivalenti, in grado di immunizzare contro la versione originale del virus ma anche varianti e sotto-varianti, le somministrazioni hanno avuto un lieve aumento. Ieri sono state 25.844 e sono le quarte dosi a riscuotere numeri maggiori, con 21.852 booster somministrati. In Italia in totale l’hanno ricevuta 3.236.082, mentre ad aver ricevuto la terza dose, cioè il primo richiamo, sono stati oltre 40 milioni: 40.146.285. Si tratta di gran parte della platea che ha completato il ciclo primario: con due dosi sono 46.457.680 italiani.