Covid Italia, il bollettino del 27 ottobre: 31.760 nuovi casi e 94 morti

Ulteriore calo dei nuovi casi nel bollettino Covid di oggi, giovedì 27 ottobre. Il report pubblicato dal ministero della Salute mostra ancora una volta come il picco di inizio autunno sia stato superato, con i dati che tornano a calare, ad esclusione delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31.760 nuovi contagiati su 205.738 tamponi antigenici o molecolari processati in tutto il Paese. Ieri erano stati oltre 35mila, mentre il tasso di positività era 0,7 punti percentuali superiore a quello odierno, del 15,4 per cento. Resta alto il numero dei morti, passati da 93 a 94. Si tratta di un dato che rispecchia i trend dei mesi scorsi, quando al calo della curva epidemica non subito corrispose una diminuzione dei decessi. A scendere ormai in maniera stabile, invece, sono i ricoverati. Nei reparti ordinari degli ospedali italiani si registrano 138 pazienti in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 4 in meno. I guariti restano stabili: sono 45.692.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi diminuiscono ancora e scendono a quota 484.241. In Italia è questo il numero di cittadini alle prese con il Covid, 477.137 in isolamento domiciliare privi di sintomi e 6.881 in ospedale, ricoverati. I numeri continuano a calare nonostante l’autunno prosegua, anche grazie all’alto numero di vaccinati. I pazienti gravi, attualmente in terapia intensiva, sono 223. I casi totali dall’inizio della pandemia sono stati 23.475.187, con 22.812.006 guariti e 178.940 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Ad aumentare sono state, invece, le dosi di vaccino anti Covid somministrate. Ieri, mercoledì 26 ottobre, sono state 54.697 su un totale di 141.702.931 dall’inizio della pandemia. Le quarte dosi stanno per raggiungere la quota di 50mila al giorno. Sono stati in 48.541 a vaccinarsi per la quarta volta: in totale sono stati 4.140.679 negli ultimi mesi. L’incremento si è registrato con l’arrivo dell’autunno e la contemporanea diffusione dei vaccini bivalenti in grado di immunizzare anche contro Omicron.