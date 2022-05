Covid Italia, il bollettino del 27 maggio: 19.666 nuovi casi e 105 morti

Ancora un calo di nuovi contagiati nel bollettino Covid diffuso oggi pomeriggio dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Ieri erano stati 20.322 i nuovi casi, mentre oggi sono 19.666. Leggera, quindi, la diminuzione, a fronte di 198.897 tamponi processati in tutto il Paese e di un tasso di positività che così si assesta a quota 9,3 per cento. Risalgono, invece, i decessi. Nel precedente report erano stati 94 mentre in quello odierno se ne segnalano 105 in 24 ore. Scendono ancora i ricoverati, in ribasso di 185 unità. – 7 nelle sole terapie intensive, con numeri sempre più bassi e promettenti. Infine i guariti: sono stati 34.748, meno di ieri ma sempre più dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

I numeri complessivi riguardanti il Covid in Italia inducono all’ottimismo. Si parla di 738.946 persone affette attualmente dal virus. E con i positivi in calo, diminuiscono anche i ricoverati. Adesso nei reparti ce ne sono 5.810, con 252 in terapia intensiva. Anche per l’abbassamento della curva epidemica si prosegue il dibattito sull’abolizione delle ultime misure di contenimento. Su tutte l’obbligo di mascherina nelle scuole, a pochi giorni dagli esami di terza media e di maturità. Dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 17.355.119 i casi in Italia: 16.449.697 i guariti, 166.476 i deceduti.

#Coronavirus, 27 maggio 2022 • Attualmente positivi: 738.946

• Deceduti: 166.476 (+105)

• Dimessi/Guariti: 16.449.697 (+34.748)

• Ricoverati: 5.810 (-185)

• di cui in TI: 252 (-7)

• Tamponi: 220.450.754 (+198.897) Totale casi: 17.355.119 (+19.666, +0,11%) — YouTrend (@you_trend) May 27, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue. Il Covid arretra ma le autorità sanitarie tengono alto il grado d’allerta e invitano ancora alla vaccinazione. Ciò nonostante si procede a rilento. 31.699 le dosi somministrate ieri, giovedì 26 maggio: 647 prime, 933 seconde, 8.799 terze e 21.320 quarte. Tra gli over 12, se si sommano i vaccinati con due dosi e i guariti senza somministrazione da un massimo di sei mesi, si tocca quota 96,78 per cento. Un numero grande, a cui si aggiunge 63,12 per cento della popolazione tra i 5 e gli 11 anni.