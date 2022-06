Covid Italia, il bollettino del 27 giugno: 24.747 nuovi casi e 63 morti

Consueto calo del lunedì nel bollettino Covid, almeno per quanto riguarda il numero di nuovi contagiati. Rispetto a ieri, quando sono stati oltre 44mila, i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 24.747. Un dato in discesa, anche in virtù del minor numero di tamponi processati nella giornata di domenica. Sono stati effettuati 100.959 test antigenici o molecolari in tutta Italia, con un tasso di positività che scende pur restando alto: è del 24,5 per cento. Aumentano, invece, le vittime, passate da 44 a 63. E i ricoverati continuano a crescere. Anche oggi si registra un +341 nei reparti, a cui si aggiunge un +7 nelle terapie intensive. E i guariti diminuiscono, scendendo a 19.545 in un solo giorno. L’Italia sta affrontando una nuova ondata su cui ora le autorità si interrogano.

Covid Italia: i numeri totali

Il numero di attualmente positivi nelle ultime due settimane era sceso sotto i 600mila. Ora, invece, marcia spedito verso gli 800. Si registrano, infatti, 738.851 persone che in tutta Italia sono alle prese con il Covid: 732.744 gli isolati domiciliari, 5.873 i ricoverati e 234 quelli in terapia intensiva, dove da ieri ne sono entrati altri 22. Il dato complessivo dall’inizio della pandemia, invece, parla di 18.259.261 positività riscontrate in oltre due anni, con 17.352.245 guariti e 168.165 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid viene fortemente influenzata dal caldo weekend estivo. Ieri, domenica 26 giugno, a vaccinarsi in tutta Italia sono stati 1.153 persone. Il record negativo è per le seconde dosi: solo 7 quelle somministrate in 24 ore. 74, invece, sono gli italiani che hanno deciso di vaccinarsi: all’appello ne mancano oltre 9 milioni, ancora senza alcun vaccino contro il Covid. Le terze dosi sono state 595 mentre le quarte 477. Le somministrazioni totali sono state 138.194.651, con 48.650.455 persone tra gli over 12 aver completato il ciclo vaccinale primario. La percentuale è del 90,10, che sale al 91,50 se si contano anche coloro i quali hanno ricevuto la prima dose e attendono per la seconda. Tra i 5 e gli 11 anni, invece, sono 1.274.148 i bambini che hanno ricevuto due dosi: il 34,85 per cento della platea.