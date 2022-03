Covid Italia, 30.629 nuovi casi e 144 morti

Continua la discesa della curva pandemica in Italia. Il bollettino del 27 febbraio registra 30.629 nuovi casi e 144 morti. Sono stati 317.784 i tamponi processati, tra molecolari e test antigenici, per un tasso di positività che si attesta al 9,6 per cento (+0,8 per cento). In calo le terapie intensive (-30) e ricoveri ordinari (-235). Al momento i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 10.868. Sono invece 733 i ricoverati in terapia intensiva, con 26 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi attuali sono 1.122.278, mentre i guariti del giorno sono stati 50.014. Da inizio pandemia i casi di Covid-19 in Italia arrivano a 12.764.558.

Covid, il tasso di occupazione nei reparti ospedalieri italiani

Secondo il monitoraggio giornalieri di Agenas, l’occupazione dei reparti di area non critica da parte dei pazienti Covid negli ospedali italiani è sceso di un punto, attestandosi al 17 per cento. Stabile invece la situazione delle intensive, all’8 per cento. A Milano chiude «la terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano City chiuderà a partire da martedì 1 marzo», dopo che nella serata di venerdì è stato dimesso l’ultimo paziente ricoverato. Lo ha comunicato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. La struttura non accoglierà nuovi pazienti: tutte le apparecchiature utilizzate per allestire i letti di terapia intensiva saranno trasferite in altri ospedali.

Covid, il Ministero della Salute: calo della mortalità in tutta Italia

I dati della mortalità in Italia, relativi al periodo 1-15 febbraio, segnalano valori superiori all’atteso sia al nord (+4 per cento) che al centro-sud (+15 per cento). Ma il rapporto settimanale di sorveglianza SISMG evidenzia una mortalità in calo sia al nord che al centro-sud, rispetto alla settimana precedente. Come si evince dal report esteso ISS, la mortalità per i non vaccinati è 6 volte più alta rispetto ai vaccinati con ciclo completo e 17 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster.