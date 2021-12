Covid Italia, il bollettino del 27 dicembre: 30.810 nuovi casi e 142 decessi

Lunedì in lieve risalita, ma di molto al di sotto della chiusura della scorsa settimana, per quanto riguarda i numeri dei nuovi positivi al Covid. Il bollettino diffuso oggi, 27 dicembre, da ministero della Salute e Protezione Civile parla di 30.810 nuovi positivi. Un dato in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 24.883 con 217.052 tamponi processati. I test molecolari e antigenici delle ultime 24 ore, invece, sono stati 343.968. Come ogni lunedì, il dato è più basso rispetto al resto della settimana a causa proprio della quantità di tamponi effettuati di domenica. A questo si aggiunge la doppia giornata di festa tra Natale e Santo Stefano.

Il tasso di positività è sceso all’8,9 per cento dopo aver superato ieri l’11. In crescita, invece, il numero delle vittime: ieri 81, oggi 142. I ricoverati in ospedale aumentano di 503 unità, mentre in terapia intensiva si registra un +37. Quasi 10mila i guariti: 9.992.

Covid Italia: i numeri totali

In totale in Italia ci sono 537.504 positivi al Covid. Un numero che va attenzionato e che vede anche 9.723 ricoverati, di cui 1.126. Un dato comunque nettamente inferiore a quello di un anno fa, quando i ricoverati erano 23.571 e 2.580 erano in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio della pandemia ad oggi sono state 5.678.112 le persone che si sono ammalate contraendo il virus. Di queste, 5.003.855 sono guarite. Il totale delle vittime sale a 136.753.

Covid Italia: i dati sui vaccini