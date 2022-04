Covid Italia, il bollettino del 27 aprile: 87.940 nuovi casi e 186 morti

Dopo il calo dei giorni scorsi dovuti al doppio giorno di festa, tra la domenica e il lunedì 25 Aprile, i nuovi casi di Covid tornano a salire. Il bollettino di oggi, 27 aprile, parla di 87.940 nuovi casi a fronte di 554.526 tamponi processati in tutta Italia. Un numero nettamente in rialzo rispetto a ieri, quando i nuovi positivi nelle precedenti 24 ore erano stati appena 29.575. Il tasso di positività comunque scende di 0,3 punti percentuale, arrivando al 15,9 per cento. Alto il dato riguardante i decessi: 186. Tornano a scendere, invece, i ricoverati: complessivamente si registra un -188, -173 nei reparti e -15 in terapia intensiva. I guariti sono stati, infine, 88.545, anche questi in aumento.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi restano praticamente stabili, abbassandosi soltanto di circa 600 unità. Sono 1.234.676 gli italiani alle prese con il Covid e 10.549 di loro sono ricoverati. I casi più gravi, tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva, sono 394. Questo è uno dei dati che è rimasto in calo anche nei momenti più complicati di questo nuovo picco epidemico. In totale dall’inizio della pandemia si sono registrati 16.279.754 contagi, con 14.881.965 guariti e 163.113 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono tornati a salire anche i vaccini. Le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri, martedì 26 aprile, sono state 21.023: 270 monodose, 895 prime, 2.603 seconde e 17.255 terze. Sale a 90,01 la percentuale di over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Sono 48.594.181, mentre 1.253.014 sono i bambini tra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto due dosi (il 34,27 per cento della platea). La vaccinazione pediatrica non ha mai decollato fino in fondo, sia per scelta di tanti genitori italiani sia perché molti bambini hanno contratto il virus, guarendo. Il totale tra vaccinati e guariti entro i sei mesi è del 62 per cento dell’intera popolazione 5-11 anni: sono 2.266.629.