Covid Italia, il bollettino del 26 settembre: 10.008 nuovi casi e 32 morti

Come ogni lunedì, i numeri inseriti nel bollettino Covid calano bruscamente. I nuovi positivi, registrati nelle ultime 24 ore, sono stati 10.008, a fronte di 65.697 tamponi. Il tasso di positività così scende di 0,2 punti percentuale, portandosi al 15,2. Ieri i nuovi casi erano stati 18.797, ma come sempre i dati del weekend sono influenzati dalla domenica, giorno in cui si processano meno test. Risale il conto dei morti, che ieri erano stati 13 e oggi sono nuovamente saliti: sono stati 32 i decessi in 24 ore. Salgono, invece, i ricoverati. Si registrano 140 pazienti in più nei reparti e 5 nelle terapie intensive. I guariti, invece, sono stati 10.828, poche centinaia più dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi sono 427.432, 854 meno di ieri. Isolati in casa, senza sintomi o con pochi sintomi lievi, sono 423.841. I ricoverati, invece, sono aumentati di 140 e ora sono 3.461 in totale, con 130 in terapia intensiva. In totale i casi dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 22.313.612. Il Covid è risultato fatale per 176.912 italiani, mentre a guarire sono stati in 21.709.268. La pandemia prosegue sebbene la curva epidemica sia scesa vertiginosamente. Si attende ora l’arrivo dell’autunno, vero banco di prova non soltanto in Italia ma in tutto il mondo.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La domenica incide anche sulle somministrazioni di vaccino anti Covid. Nella giornata di ieri, in cui gli italiani sono stati chiamati alle urne per le elezioni nazionali (e regionali in alcune aree, come la Sicilia), sono state somministrate soltanto 1.195 dosi: 20 prime, 35 seconde, 143 terze e 997 quarte. In totale sono state 140.651.901 da quando è partita la campagna vaccinale, il 26 dicembre 2020. Tra questi ben 40.142.564 sono coloro i quali hanno scelto di vaccinarsi con la terza dose, mentre le quarte dosi restano poche, nonostante l’arrivo dei nuovi bivalenti che proteggono tanto dal Covid di Wuhan quanto dalle varianti, soprattutto da Omicron.