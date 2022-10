Covid Italia, il bollettino del 26 ottobre: 35.043 nuovi casi e 93 morti

Scendono tutti i valori nel bollettino con i dati Covid di oggi, mercoledì 26 ottobre, diffuso dal ministero della Salute. Nel report sono stati inseriti 35.043 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, a fronte di 216.735 tamponi processati e un tasso di positività che scende al 16,2 per cento. Ieri i positivi erano stati 48.714, meno dei guariti, e anche oggi si mantiene il trend perché gli italiani con un tampone negativo sono stati 36.673. A scendere è anche la conta delle vittime, sebbene il numero resti ancora alto. Ieri erano saliti a 120 i morti causati dal Covid, mentre oggi se ne registrano 93. Che il report porti in dote buone notizie lo dimostrano soprattutto i ricoverati. Nei reparti ordinari sono 87 in meno i pazienti rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva il saldo è di -5 tra ingressi e uscite.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi restano praticamente stabili, con una diminuzione di appena 1.730 unità. In Italia ad avere il Covid sono in 498.269, con 491.023 asintomatici o con sintomi lievi. Quasi mezzo milione di italiani, quindi, è in isolamento domiciliare mentre sono molto meno i ricoverati, che scendono rispetto a ieri dello 0,6 per cento. Sono 7.019, con 227 attualmente in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono 23.443.429. A guarire sono stati in 22.766.314, mentre le vittime sono salite a 178.846.

Covid Italia: i dati sui vaccini

In totale dal 26 dicembre 2020, data in cui è stata avviata la campagna vaccinale, in Italia sono state somministrate 141.648.234 dosi di vaccino contro il Covid. Nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre, si è tornati nuovamente sopra le 50mila dosi: sono stati 51.172 gli italiani a sottoporsi alla vaccinazione. In 43.359 lo hanno fatto per la quarta volta. Le quarte dosi salgono così a 4.092.138, un numero ancora basso ma in costante crescita che lascia ben sperare in vista dell’inverno. Ci sono state anche 541 prime dosi, 74 seconde e 7.198 terze.